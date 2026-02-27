Losowanie par 1/8 finału Ligi Mistrzów przyniosło kibicom prawdziwy szlagier - Real Madryt zmierzy się z Manchesterem City. To już piąty raz z rzędu, gdy te drużyny spotykają się w fazie pucharowej tych prestiżowych rozgrywek.
Losowanie par 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów odbyło się w piątek w siedzibie UEFA w szwajcarskim Nyonie.
Real Madryt i Manchester City trafiły na siebie w fazie pucharowej Champions League po raz piąty z rzędu. Od sezonu 2021/22 w dwumeczu trzykrotnie lepsi byli "Królewscy", a raz awansowali podopieczni Hiszpana Josepa Guardioli.
FC Barcelona, której barw bronią Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny, rywalizować będzie z angielskim Newcastle United. Broniące trofeum Paris Saint-Germain zagra z Chelsea F.C., natomiast Arsenal F.C., który zajął pierwsze miejsce w fazie ligowej, trafił na Bayer Leverkusen.
Spotkania zaplanowano na 10-11 i 17-18 marca. Finał trwającej edycji Ligi Mistrzów zostanie rozegrany 30 maja w Budapeszcie.
- Real Madryt - Manchester City,
- FK Bodø/Glimt - Sporting CP,
- Paris Saint-Germain - Chelsea F.C.,
- Newcastle United - FC Barcelona,
- Galatasaray SK - Liverpool,
- Atletico Madryt - Tottenham Hotspur,
- Atalanta BC - Bayern Monachium,
- Bayer Leverkusen - Arsenal F.C.