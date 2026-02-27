Ambasador USA w Izraelu Mike Huckabee w e-mailu do pracowników ambasady ostrzegł ich, że jeśli chcą opuścić ten kraj, "powinni to zrobić DZISIAJ" - informuje "New York Times". Powodem jest możliwe uderzenie Stanów Zjednoczonych na Iran.

Okolica ambasady USA w Jerozolimie / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Z powodu groźby amerykańskiego ataku na Iran ambasada Stanów Zjednoczonych w Jerozolimie poinformowała swoich pracowników, że mogą opuścić Izrael. Ostrzegła, że jeśli chcą to zrobić, jest to niezwykle ważne, aby uczynili to natychmiast. Ambasador Mike Huckabee wysłał w piątek e-maila w tej sprawie do pracowników placówki.

Jak przekazał ambasador, decyzja ta była efektem całonocnych spotkań i rozmów telefonicznych. Huckabee dodał, że wynikała z "nadmiaru ostrożności" oraz rozmów z Departamentem Stanu, w których urzędnicy zgodzili się, że bezpieczeństwo personelu ambasady jest priorytetem.

Ci, którzy chcą wyjechać, "powinni to zrobić DZISIAJ" - napisał Huckabee w e-mailu wysłanym o godzinie 10:24 czasu lokalnego. Zachęcał ich do znalezienia lotu z lotniska Ben Guriona do dowolnego miejsca, na które mogą zarezerwować bilet.

"Skupcie się na zdobyciu miejsca gdziekolwiek, skąd będziecie mogli kontynuować podróż do Waszyngtonu, ale priorytetem jest szybkie opuszczenie kraju" - dodał ambasador.

"Nie ma potrzeby panikować, ale dla tych, którzy chcą wyjechać, ważne jest, aby zaplanować wyjazd jak najszybciej" - dodał.

Izrael jest prawdopodobnym celem odwetowym Iranu lub jego sojuszników, jeśli zostanie zaatakowany przez Stany Zjednoczone.

"27 lutego 2026 roku Departament Stanu zezwolił na wyjazd personelu rządu USA niezaangażowanego w sytuacje awaryjne oraz członków rodzin personelu rządu USA z Misji Izrael ze względu na zagrożenia bezpieczeństwa" - czytamy natomiast we wpisie ambasady USA w Jerozolimie.

"W odpowiedzi na incydenty związane z bezpieczeństwem i bez wcześniejszego powiadomienia, ambasada USA może dodatkowo ograniczyć lub zakazać pracownikom rządu USA oraz ich rodzinom podróżowania do niektórych obszarów Izraela, Starego Miasta Jerozolimy oraz Zachodniego Brzegu. Osoby mogą rozważyć opuszczenie Izraela, dopóki dostępne są loty komercyjne" - dodano.