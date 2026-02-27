​Ponad 11 milionów sztuk papierosów bez akcyzy ujawnili funkcjonariusze pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej w trakcie kontroli jednego z kontenerów, który przypłynął do gdyńskiego portu z Tajlandii. Służby podkreślają, że gdyby towar trafił na rynek, Skarb Państwa mógłby stracić nawet 20 milionów złotych z tytułu niezapłaconych podatków.

Funkcjonariusze KAS ujawnili 11 mln sztuk nielegalnych papierosów / Krajowa Administracja Skarbowa / Materiały prasowe

Funkcjonariusze pomorskiej KAS ujawnili ponad 11 milionów sztuk papierosów bez akcyzy w kontenerze w gdyńskim porcie.

Nielegalny towar przypłynął z Tajlandii i miał trafić tranzytem na Słowację.

Skarb Państwa mógłby stracić prawie 20 milionów złotych z tytułu niezapłaconych podatków.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na stronę główną rmf24.pl .

Kontener z nielegalnymi papierosami przypłynął z Tajlandii i miał trafić tranzytem na Słowację. Rzecznik prasowy pomorskiej KAS kom. Sebastian Pakalski przekazał, że z dokumentów wynikało, iż wewnątrz są zawory kulkowe.

Wcześniejsza analiza wskazywała jednak na wysokie prawdopodobieństwo, że ładunek może zawierać nielegalne wyroby tytoniowe bez polskich znaków akcyzy - powiedział.

Wideo youtube

Służby monitorowały transport po opuszczeniu portu. Z ich ustaleń wynika, że pojazd przewożący kontener zatrzymał się na terenie nieczynnej stacji paliw. Tam ładunek został przepięty do ciągnika siodłowego i ruszył w dalszą drogę.

Po pewnym czasie zjechał z wyznaczonej trasy tranzytu i wjechał na teren prywatnej posesji. Funkcjonariusze zatrzymali kierowcę i otworzyli transportowany kontener. W jego wnętrzu były kartony zawierające ponad 11 mln sztuk papierosów różnych marek, wszystkie bez polskich znaków akcyzy. W wyniku przemytu narażono Skarb Państwa na straty w wysokości prawie 20 mln zł - podkreślił rzecznik.

Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Gdyni sąd zgodził się na aresztowanie kierowcy na trzy miesiące. Służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań.