Strażacy wspólnie z przyrodnikami pomogli samicy żubra, która utknęła na pokrytej lodem tafli jeziora Bytyń Wielki (woj. zachodniopomorskie). Zwierzę trafiło pod opiekę weterynarza.

Strażacy pomagają samicy żubra / KP PSP w Wałczu /

Rano służby dostały zgłoszenie z miejscowości Drzewoszewo w powiecie wałeckim. Żubrzyca utknęła około 130 metrów od brzegu na zamarzniętej tafli jeziora Bytyń Wielki.

Na miejsce wysłano cztery zastępy straży pożarnej oraz łódź ratowniczą. W akcji ściągania zwierzęcia na brzeg brali udział strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Wałczu i przedstawiciele Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego - Dzika Zagroda.

Strażacy pomagają samicy żubra / KP PSP w Wałczu /

Samica żubra trafiła pod opiekę lekarza weterynarii.

"Trwa dokładna ocena jej stanu zdrowia - sprawdzane są parametry życiowe, ewentualne urazy i ogólna kondycja organizmu po długim unieruchomieniu" - przekazało Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze - Dzika Zagroda.

Zwierzę otrzyma obrożę telemetryczną, która umożliwi śledzenie jej stanu.