Przed południem w jednym z marketów w Bytowie doszło do rozpylenia nieznanej substancji. Klienci i pracownicy sklepu zostali ewakuowani. Dwie osoby wymagały pomocy medycznej. "Policjanci próbują ustalić sprawcę i co dokładnie zostało rozpylone" - przekazał RMF FM Dawid Łaszcz z Komendy Powiatowej Policji w Bytowie.

Konieczna była ewakuacja marketu / KPP Bytów /

Jak informuje miejscowa policja, w markecie przy ul. Przemysłowej w Bytowie doszło w piątek około godz. 12 do rozpylenia nieznanej substancji.

Zarządzono ewakuację 46 pracowników i 7 klientów, znajdujących się w sklepie. "Dwóm osobom udzielona została pomoc medyczna. Na miejscu pracują policjanci, którzy przesłuchują świadków oraz zabezpieczają monitoring, aby ustalić sprawcę i przebieg zdarzenia" - przekazali mundurowi.

Teren przyległy do sklepu został odgrodzony.