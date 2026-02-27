Powstanie wspólna węgiersko-słowacka komisja, która ma zbadać stan rurociągu Przyjaźń na Ukrainie. Taką zapowiedź złożył premier Węgier Viktor Orban. Jak przekazał na Facebooku, uzgodnił to z premierem Słowacji Robertem Ficą.

Viktor Orban / OLIVIER HOSLET / PAP/EPA

Powstanie wspólna węgiersko-słowacka komisja do zbadania stanu rurociągu Przyjaźń na Ukrainie - zapowiedział premier Węgier Viktor Orban.

Decyzja została uzgodniona z premierem Słowacji Robertem Ficą.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na rmf24.pl.

Premier Węgier Viktor Orban wezwał prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego do umożliwienia dostępu do rurociągu węgierskim i słowackim inspektorom oraz do uruchomienia tej sieci przesyłowej. W udzielonym wcześniej w piątek wywiadzie dla Radia Kossuth Orban określił rzekome wstrzymywanie transportu ropy przez Kijów jako "bezpośredni atak na suwerenność gospodarczą Węgier" i próbę nałożenia przez Zełenskiego "blokady naftowej" na sąsiedni kraj.

Komentujący rozmowę z Orbanem premier Fico ocenił, że "Ukraina prowadzi kampanię, której celem jest przekonanie instytucji UE, że - pod względem technicznym - nie jest już możliwe przesyłanie ropy przez terytorium Ukrainy na terytorium Republiki Słowackiej".

Sugestie Ficy

Poprosiliśmy naszego ambasadora w Kijowie, aby udał się na miejsce, które, według strony ukraińskiej, jest uszkodzone. Nie pozwolono mu na to. Nie pozwolono również ambasadorowi UE rezydującemu w Kijowie - ogłosił słowacki premier. Dodał, że zgodził się z Orbanem, że rurociąg nie jest uszkodzony, "chyba że zostałby uszkodzony dziś, jutro lub pojutrze, jak Nord Stream, do czego bez wątpienia zdolna jest Ukraina".



Premier Słowacji poinformował, że proponowana przez niego i Orbana grupa inspektorów miałaby składać się z przedstawicieli Słowacji, Węgier i Komisji Europejskiej.



Mamy poczucie, że UE przedkłada interesy narodowe Ukrainy nad interesy Węgier i Słowacji. To bardzo niebezpieczny trend. Powtórzę dziś prezydentowi Ukrainy, że jeśli w jego kraju dojdzie do awarii systemu energetycznego i poprosi o awaryjne dostawy, nie dostanie ze Słowacji niczego - zapowiedział Fico.

Rurociąg uszkodzony po rosyjskim ataku