Niespodziewany finał nocnego spaceru Emmanuela Macrona po Rzymie. Prezydent Francji pomógł na ulicy starszemu mężczyźnie, który źle się poczuł - podały włoskie media. Macron poprosił swoich osobistych lekarzy, którzy mu towarzyszyli, by zajęli się seniorem.

Emmanuel Macron i Brigitte Macron / Vandeville Eric/ABACA/Abaca/East News / East News

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl.

W czwartek wieczorem Emmanuel Macron wraz z żoną Brigitte, w otoczeniu ochrony i współpracowników, wybrał się na spacer po Rzymie. Para prezydencka zjadła wcześniej kolację na słynnym Piazza del Popolo, a następnie udała się na przechadzkę po popularnej via del Corso - relacjonuje agencja ANSA.

Podczas spaceru prezydent Francji zauważył starszego mężczyznę, który nagle źle się poczuł i osunął się na schodek przy ulicy. Macron bez wahania zareagował - poprosił swoich osobistych lekarzy, aby natychmiast udzielili pomocy seniorowi

Lekarze towarzyszący prezydentowi przez kilkanaście minut zajmowali się mężczyzną, sprawdzając, czy jego stan nie wymaga poważniejszej interwencji. Na szczęście okazało się, że sytuacja nie była groźna. Na pożegnanie Emmanuel Macron podszedł do mężczyzny i uścisnął mu dłoń.

W piątek o godzinie 10:00 para prezydencka pojawiła się w Watykanie na audiencji u papieża Leona XIV.