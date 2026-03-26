Polscy badacze poszukujący w Ugłach na Ukrainie ofiar rzezi wołyńskiej znaleźli ​ludzkie szczątki - poinformowała RMF FM Karolina Romanowska, szefowa Stowarzyszenia Polsko-Ukraińskie Pojednanie, które uzyskało zgodę na prace poszukiwawcze.

Prace poszukiwawcze w miejscu pochówków Polaków zamordowanych w maju 1943 roku we wsi Ugły / Vladyslav Musiienko / PAP

Polscy badacze znaleźli w Ugłach ludzkie szczątki. Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, to jeden szkielet, najpewniej mężczyzny, który leży na boku i w chwili pochówku był bez ubrania. Wiele wskazuje na to, że przyczyna śmierci nie była naturalna.

To nie jest grób. Ta osoba leży na boku. Obok znaleźliśmy pocisk, więc być może - tutaj nie robimy ekshumacji - ta osoba została po prostu dochowana do tego masowego grobu, ale nie jesteśmy w stanie niczego jeszcze stwierdzić - precyzuje szefowa Stowarzyszenia Polsko-Ukraińskie Pojednanie.

Do tej pory ekipom nie udało się natrafić na dół, w którym pochowano kilkudziesięciu naszych rodaków. Do końca dnia poszukiwania będą kontynuowane.

W przyszłym tygodniu pojawi się kolejny wniosek o zgodę na poszukiwania. Polskie ekipy zamierzają zdobyć zdjęcia lotnicze tego terenu sprzed kilkudziesięciu lat.

