Dron, który został wyrzucony na brzeg plaży w Lipawie, jest szkoleniowym celem obrony powietrznej i był najprawdopodobniej wykorzystany w ramach ćwiczeń, możliwe również, że przez jedno z państw bałtyckich - przekazały w czwartek łotewskie siły zbrojne. Przy bezzałogowcu nie znaleziono materiałów wybuchowych.

Dron znaleziony na plaży Karosta w Lipawie w środę po południu ma jaskrawo czerwone malowanie, co sugeruje, że jego niewykrywalność nie była jednym z priorytetów - skomentował na antenie łotewskiego radia LR1 płk Maris Tutins ze sztabu łotewskich sił zbrojnych (NBS), zaznaczając, że wciąż trwają czynności dochodzeniowe.

W trakcie oględzin obiektu, przypominającego szybowiec, nie znaleziono materiałów wybuchowych i według służb nie stanowił on zagrożenia dla mieszkańców.

Łotewski nadawca przypomniał, że przeciwlotnicze obiekty treningowe są zazwyczaj holowane za samolotem jako cele ruchome do ćwiczeń ogniowych.

Jesienią tego roku na Łotwie i w Estonii morze kilkukrotnie wyrzucało na brzeg drony lub ich części. We wrześniu na łotewskim wybrzeżu w okolicach Windawy nad Bałtykiem znaleziono m.in. tylną część rosyjskiego dron-wabika typu Gerbera. W badanym wraku nie znaleziono wówczas materiałów wybuchowych.

Na przełomie października i listopada na Łotwie zorganizowano w ramach eksperymentu NATO (DiBaX, ang. Digital Backbone Experimentation) testy bezzałogowych statków powietrznych, a przeloty dronów odbywały się nad terytorium Łotwy oraz na pograniczu z Estonią. Łotewskie siły zbrojne testowały też, po incydentach związanych z wtargnięciem dronów od strony Białorusi, akustyczny system detekcji dronów i przeprowadzały symulacje przelotów bezzałogowców, jak i ich strącanie

 