Polska została wybrana jednym z wiceprzewodniczących Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W prezydium "parlamentu świata" nasz kraj będzie reprezentował ambasador RP przy Narodach Zjednoczonych, Krzysztof Szczerski – poinformowała ambasada RP przy ONZ.

Ambasador RP przy ONZ Krzysztof Szczerski / Radek Pietruszka / PAP

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Wybory, które odbyły się we wtorek, przyniosły także rozstrzygnięcie w sprawie przewodniczącego 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego. Został nim Chalilur Rahman z Bangladeszu, który uzyskał większe poparcie niż kandydat z Cypru.

Nowy przewodniczący będzie odpowiadał za prowadzenie obrad, organizację debat oraz reprezentowanie Zgromadzenia Ogólnego na arenie międzynarodowej.

Podczas głosowania wyłoniono również składy wszystkich głównych komitetów Zgromadzenia Ogólnego. Wybory miały na celu obsadzenie kluczowych funkcji na nadchodzącą, 81. sesję tego najważniejszego organu ONZ.

Rozpocznie się ona we wrześniu.