3 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Roweru – to doskonała okazja, by przyjrzeć się najdłuższej trasie rowerowej w Polsce, czyli Green Velo. Szlak ten prowadzi przez pięć województw, oferując rowerzystom niezapomniane widoki, kontakt z naturą i liczne atrakcje turystyczne.

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Green Velo, czyli Wschodni Szlak Rowerowy, to najdłuższa, znakowana trasa rowerowa w Polsce. Jej długość wynosi nieco ponad 2 tys. kilometrów, co czyni ją nie tylko najdłuższą w kraju, ale także jedną z najciekawszych pod względem krajobrazowym i kulturowym.

Trasa została oficjalnie otwarta w 2015 roku i od tego czasu przyciąga zarówno amatorów, jak i doświadczonych rowerzystów z całej Polski oraz zagranicy.

Szlak Green Velo przebiega przez pięć województw:

warmińsko-mazurskie,

podlaskie,

lubelskie,

podkarpackie

świętokrzyskie.

Trasa prowadzi przez malownicze tereny wschodniej Polski, często omijane przez masową turystykę, co pozwala na odkrywanie mniej znanych, ale niezwykle urokliwych zakątków kraju.

Przebieg trasy - od Elbląga po Końskie

Green Velo rozpoczyna się w Elblągu na Warmii i Mazurach, a kończy w świętokrzyskich Końskich. Po drodze prowadzi przez takie miasta jak Olsztyn, Białystok, Lublin, Rzeszów czy Przemyśl. Trasa została zaprojektowana tak, by prowadzić przez najciekawsze przyrodniczo i kulturowo regiony Polski wschodniej.

Na trasie Green Velo rowerzyści mogą podziwiać m.in. Biebrzański Park Narodowy, Puszczę Białowieską, Roztoczański Park Narodowy, Góry Świętokrzyskie czy malownicze doliny rzek Bug i San. Szlak prowadzi zarówno przez duże miasta, jak i niewielkie, klimatyczne wsie, gdzie można poznać lokalną kulturę i tradycje.

Wybierz kierunek i długość trasy Green Velo

Green Velo można pokonać w całości lub wybrać jeden z etapów. Najpopularniejszy wariant to jazda z północy na południe - od Elbląga do Końskich. Szlak jest liniowy, ale można do niego dołączyć w dowolnym miejscu i jechać w wybranym kierunku.

Etapy główne:

Elbląg - Białystok (ok. 400 km): Warmia, Mazury, Biebrzański Park Narodowy.

Białystok - Chełm (ok. 500 km): Podlasie, Kraina Otwartych Okiennic, Janów Podlaski.

Chełm - Zamość - Roztocze (ok. 300 km): Polesie, Roztoczański Park Narodowy, Zamość.

Roztocze - Rzeszów - Końskie (ok. 400 km): Pogórze Przemyskie, dolina Sanu, Góry Świętokrzyskie.

Szlak Green Velo jest dobrze oznakowany pomarańczowymi tabliczkami z symbolem roweru (R-4). Na trasie znajdziesz tablice informacyjne, mapy z kilometrażem i opisy atrakcji. Warto jednak mieć przy sobie mapę papierową lub aplikację GPS - szczególnie na odcinkach lokalnych i łącznikowych, gdzie oznakowanie może być mniej wyraźne.

Najlepiej sprawdzi się rower trekkingowy, gravelowy lub elektryczny. Trasa prowadzi głównie po asfaltach i dobrych szutrach, ale zdarzają się odcinki leśne i gruntowe.

Atrakcje na trasie Green Velo

Jednym z największych atutów Green Velo są liczne atrakcje turystyczne, które można odwiedzić podczas rowerowej wyprawy. Wśród nich warto wymienić:

Kanał Elbląski - unikatowy zabytek hydrotechniki, gdzie statki pokonują różnicę poziomów na specjalnych pochylniach.

- unikatowy zabytek hydrotechniki, gdzie statki pokonują różnicę poziomów na specjalnych pochylniach. Biebrzański Park Narodowy - raj dla miłośników przyrody i obserwatorów ptaków.

- raj dla miłośników przyrody i obserwatorów ptaków. Puszcza Białowieska - ostatni naturalny las nizinny w Europie, wpisany na listę UNESCO.

- ostatni naturalny las nizinny w Europie, wpisany na listę UNESCO. Zamość - renesansowe "miasto idealne", wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

- renesansowe "miasto idealne", wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Przemyśl - miasto z bogatą historią i piękną starówką.

- miasto z bogatą historią i piękną starówką. Góry Świętokrzyskie - najstarsze góry w Polsce, z legendarną Łysicą i klasztorem na Świętym Krzyżu.

Na trasie znajduje się ponad 230 Miejsc Przyjaznych Rowerzystom (MPR), gdzie można odpocząć, naprawić rower czy przenocować.

Dla kogo jest Green Velo?

Green Velo to trasa zarówno dla wytrawnych rowerzystów, jak i rodzin z dziećmi. Szlak jest dobrze oznakowany, a na jego trasie znajdują się liczne punkty serwisowe, miejsca odpoczynku i noclegi. Dzięki temu można pokonywać go etapami, dostosowując długość dziennych odcinków do własnych możliwości.

Nowe przepisy dotyczące kasków rowerowych - co się zmienia od 3 czerwca 2026?

Wraz ze Światowym Dniem Roweru, 3 czerwca 2026 roku, w życie weszły nowe przepisy dotyczące obowiązku jazdy w kaskach rowerowych . Zmiany te dotyczą dzieci i młodzieży do 16. roku życia, które od teraz mają obowiązek jazdy w kasku podczas jazdy rowerem i hulajnogą elektryczną. Dla starszych rowerzystów kask wciąż pozostaje zalecany, ale nieobowiązkowy.

Nowe regulacje mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Za niedopełnienie obowiązku przez rodziców lub opiekunów grozi 100 złotych mandatu. Warto pamiętać, że kask może uratować życie i zdrowie nie tylko dzieciom, ale także dorosłym rowerzystom.