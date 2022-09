"Wszyscy jesteśmy zdruzgotani. Królowa była skałą, na której zbudowana została współczesna Wielka Brytania" - oświadczyła brytyjska premier Liz Truss na wieść o śmierci królowej Elżbiety II.

We wtorek Liz Truss została przyjęta na audiencji przez królową / Andrew Milligan / POOL / PAP/EPA

Śmierć Jej Wysokości Królowej to ogromny szok dla narodu i świata. Królowa Elżbieta II była skałą, na której zbudowana została współczesna Wielka Brytania. Nasz kraj rozwijał się i kwitł pod jej rządami. Wielka Brytania jest dziś tak wspaniałym krajem, jakim jest, dzięki niej - powiedziała Truss w przemówieniu wygłoszonym na Downing Street.

Podkreśliła, że królowa Elżbieta II w dobrych i złych czasach zapewniła stabilność i siłę, której kraj potrzebował. Była duchem Wielkiej Brytanii - i ten duch przetrwa. Była naszym najdłużej panującym monarchą. To niezwykłe osiągnięcie, że przez 70 lat rządziła z taką godnością i wdziękiem - mówiła Truss.

Podkreśliła, że większość Brytyjczyków nie miała w swoim życiu innego monarchy.

Była osobistą inspiracją dla mnie i dla wielu Brytyjczyków. Jej oddanie obowiązkom jest przykładem dla nas wszystkich. Na początku tego tygodnia, w wieku 96 lat, pozostała zdeterminowana, by wykonywać swoje obowiązki, mianując mnie swoim 15. premierem. W ciągu swojego życia odwiedziła ponad 100 krajów i wpłynęła na życie milionów ludzi na całym świecie - przypomniała Truss.

"Rozpoczynamy nową erę we wspaniałej historii naszego wielkiego kraju"

Jest to dzień wielkiej straty, ale królowa Elżbieta II pozostawia po sobie wielkie dziedzictwo. Dziś korona przechodzi - jak od ponad tysiąca lat - w ręce naszego nowego monarchy, naszej nowej głowy państwa: Jego Wysokości Króla Karola III. Wraz z rodziną króla opłakujemy stratę jego matki. I w czasie tej żałoby musimy zjednoczyć się jako naród, by go wspierać. Pomóc mu udźwignąć tę wielką odpowiedzialność, którą teraz niesie za nas wszystkich - mówiła Truss.

Oferujemy mu naszą lojalność i oddanie, tak jak jego matka poświęciła tak wiele dla tak wielu przez tak długi czas. I wraz z końcem drugiego wieku elżbietańskiego, rozpoczynamy nową erę we wspaniałej historii naszego wielkiego kraju - dokładnie tak, jak życzyłaby sobie tego Jej Wysokość - wypowiadając słowa: Boże chroń króla - oświadczyła Truss.

Zaledwie we wtorek Truss została przyjęta na audiencji przez królową, która powierzyła jej misję sformowania nowego rządu.