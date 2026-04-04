​Planujemy poprawkę do konstytucji, która zabraniałaby pełnienia funkcji premiera przez okres dłuższy niż osiem lat - zapowiedział lider węgierskiej opozycyjnej partii TISZA - Peter Magyar w opublikowanym w sobotę wywiadzie dla portalu 444. Co istotne, proponowane zmiany miałaby zastosowanie z mocą wsteczną wobec Viktora Orbana. Ponadto Magyar ocenił, że szanse na to, że TISZA przegra wybory, "są zerowe".

Peter Magyar - lider węgierskiej opozycyjnej partii TISZA / ATTILA KISBENEDEK/AFP / East News

Propozycja poprawki do konstytucji

Peter Magyar tłumaczył w rozmowie z portalem 444, że kadencja premiera miałaby być ograniczona do ośmiu lat (dwóch kadencji), co wiązałoby się ze zmianami w węgierskiej konstytucji. Co istotne, przepis miałby zastosowanie z mocą wsteczną, więc Orban nie mógłby już ubiegać się o to stanowisko.

"Naród węgierski doświadczył, do czego prowadzi sytuacja, gdy ktoś może być premierem przez 16 lub 20 lat z pełną władzą, a jednocześnie systematycznie i celowo demontuje rządy prawa, likwiduje system kontroli i równowagi, traktuje kraj jak zakładnika i lenno własnej rodziny" - stwierdził Magyar.

Viktor Orban sprawował stanowisko premiera Węgier w latach 1998-2002, a następnie nieprzerwanie od roku 2010 do dziś. Jest najdłużej urzędującym premierem w historii Węgier.

Lider opozycji o nadchodzących wyborach

Magyar ocenił też w rozmowie z portalem 444, że szanse na to, że TISZA przegra wybory, "są zerowe i nawet pod koniec kampanii Fideszowi (partii Orbana - przyp. red.) nie uda się wymyślić niczego, co mogłoby to zmienić".