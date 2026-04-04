​Na południu Włoch, w malowniczej miejscowości Vietri sul Mare, doszło do spektakularnego zatrzymania jednego z najbardziej poszukiwanych przestępców w kraju. Boss neapolitańskiej mafii, Roberto Mazzarella, został schwytany przez karabinierów podczas pobytu z rodziną w ekskluzywnym hotelu. Włoskie służby od miesięcy prowadziły intensywne poszukiwania mafiosa, który jest podejrzewany o brutalne zabójstwo sprzed ponad dwóch dekad.

W sobotę karabinierzy zatrzymali Roberto Mazzarellę, bossa neapolitańskiej mafii, znanej jako kamorra. Do zatrzymania doszło w Vietri sul Mare, malowniczej miejscowości określanej mianem "bramy Wybrzeża Amalfi". Mazzarella spędzał tam wakacje z żoną i dziećmi, korzystając z uroków luksusowego hotelu, gdzie doba kosztuje 1000 euro.

Poszukiwany od ponad roku

Roberto Mazzarella od stycznia ubiegłego roku był jednym z najbardziej poszukiwanych przestępców we Włoszech. Prokuratura w Neapolu wydała za nim nakaz aresztowania w związku z podejrzeniem o udział w mafijnym zabójstwie, do którego doszło w 2000 roku. Ofiarą był brat płatnego mordercy, co wskazuje na brutalne porachunki w świecie przestępczym.

Mazzarella przez wiele miesięcy skutecznie unikał wymiaru sprawiedliwości, ukrywając się przed organami ścigania.

Był na liście najgroźniejszych przestępców

Według informacji przekazanych przez włoskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Mazzarella znajdował się na czwartej pozycji listy najgroźniejszych ukrywających się przestępców we Włoszech. Jego nazwisko od dawna budziło grozę zarówno wśród mieszkańców Neapolu, jak i całych Włoch. Zatrzymanie mafiosa to ogromny sukces włoskich służb, które od dłuższego czasu prowadziły szeroko zakrojoną operację mającą na celu rozbicie struktur kamorry.

Mimo że Mazzarella był jednym z najbardziej poszukiwanych przestępców, nie zrezygnował z życia w luksusie. Podczas zatrzymania przebywał z rodziną w ekskluzywnym hotelu, co świadczy o pewności siebie i poczuciu bezkarności. Jednak tym razem włoskie służby okazały się skuteczniejsze. Karabinierzy przeprowadzili błyskawiczną akcję, która zakończyła się zatrzymaniem bossa mafii bez incydentów.