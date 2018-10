Trzy przesyłki, a w nich śmiertelnie niebezpieczna substancja – jedna z nich miała trafić do amerykańskiego prezydenta. Pentagon potwierdził, że otrzymał dwie koperty, w których znajdowała się rycyna.

Donald Trump / PAP/EPA/BASTIAAN SLABBERS /

Jedna z przesyłek była zaadresowana do amerykańskiego ministra obrony Jamesa Mattisa. Druga, jak informują media, do szefa operacji morskich admirała Johna Richardsona. Okazuje się, że była także trzecia koperta - adresowana bezpośrednio do Donalda Trumpa.

Przesyłka nie dotarła jednak do Białego Domu, bo została przechwycona przez służby. Jak informuje CNN, w niej także znajdowała się silnie trująca rycyna.