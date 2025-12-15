Keir Starmer, premier Wielkiej Brytanii, cieszy się największym zaufaniem wśród Ukraińców - wynika z najnowszego badania zleconego przez Centrum Nowa Europa. Na podium znaleźli się również kolejno: prezydent Łotwy Edgars Rinkēvičs oraz prezydent Francji Emmanuel Macron. Z kolei polski prezydent Karol Nawrocki zajął 19. miejsce, notując spadek w stosunku do zeszłego roku, kiedy na jego miejscu był prezydent Andrzej Duda.

Którym światowym przywódcom ufają Ukraińcy? Wyniki najnowszego badania (zdj. poglądowe) / Stefan Rousseau/Press Association / East News

Brytyjski premier na pierwszym miejscu

Pierwsze miejsce tegorocznego rankingu zaufania Ukraińców do światowych przywódców należy do premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera. Politykowi ufa aż 76,1 proc. respondentów. Oznacza to wzrost w stosunku do ubiegłego roku o 24,1 p.p.

Keir Starmer stanowisko premiera objął w lipcu ubiegłego roku. Zastąpił na tym stanowisku polityka Partii Konserwatywnej Rishiego Sunaka.

Zaraz za brytyjskim przywódcą znalazł się prezydent Łotwy Edgars Rinkēvičs. Wskazało go 73,5 proc. badanych.

Podium zamyka Emmanuel Macron, który uzyskał wynik 73,4 proc., co oznacza wzrost o 15 punktów procentowych w stosunku do 2024 roku.

Polska i USA z największym spadkiem

Polskiemu prezydentowi - Karolowi Nawrockiemu - ufa 44 proc. respondentów - wynika z tegorocznego badania. Polski polityk odnotował spadek o 20,6 p.p. w stosunku do zeszłego roku, kiedy głową państwa był prezydent Andrzej Duda.

Niemniej, jak wynika z opracowania Centrum Nowa Europa, zaufanie do polskiego przywódcy rok po roku malało. Prezydent Duda w 2022 roku uzyskał wynik 86,8 proc. Rok później zaufanie do niego zadeklarowało 77,7 proc. badanych, a w zeszłym roku było to 64,6 proc. To jednak w tym roku możemy mówić o największym spadku - aż o 20,6 p.p.

Równie duża zmiana zaszła w wyniku amerykańskiego przywódcy - zaufanie do Donalda Trumpa zadeklarowało w tym roku 24,4 proc. badanych, co oznacza spadek o 20,2 p.p. w stosunku do ubiegłego roku, kiedy urzędującym prezydentem USA był Joe Biden.

Jednak to Joe Biden zaliczył największy spadek zaufania - aż o 37,2 p.p. - kiedy to w 2024 roku wskazało go 44,6 proc. respondentów, a rok wcześniej, w 2023 r. - 81,8 proc. W 2022 r., kiedy rozpoczęła się inwazja Rosji na Ukrainę, Bidenowi ufało 79,4 proc. ankietowanych.

Tegoroczne zestawienie zamykają kolejno:

Viktor Orban , premier Węgier - 12,4 proc. ;

, premier Węgier - ; Xi Jinping , przywódca Chin - 12,2 proc. ;

, przywódca Chin - ; Alaksandr Łukaszenka , białoruski dyktator - 5,3 proc. ;

, białoruski dyktator - ; Władimir Putin, rosyjski dyktator - 1,2 proc.

Badanie przeprowadził instytut badawczy Info Sapiens na zlecenie Centrum Nowa Europa w dn. 5-26 listopada 2025, na próbie reprezentatywnej 1000 respondentów w wieku co najmniej 16 lat. Badanie przeprowadzono metodą CATI (wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny).