Według najnowszych danych Holendrzy pozostają najwyższym narodem na świecie, jednak z roku na rok... stają się coraz niżsi. Holenderski Urząd Statystyczny (CBS) opublikował badania w tej sprawie.

/ Depositphotos



Mieszkańcy Niderlandów słusznie kojarzą się z osobami o wysokim wzroście - Holendrzy to ciągle najwyższy naród na świecie, wynika z badań CBS.



Jednak przeciętny Holender staje się coraz niższy. „Kobiety urodzone w 2001 r. są średnio o 1,4 centymetra niższe od pokolenia z 1980 r. U mężczyzn różnica wynosi 1 centymetr” – informuje urząd. Kobiety urodzone w 2001 roku mają średnio 169,3 centymetra wzrostu, a mężczyźni 182,9 centymetra.

Dane dotyczące mężczyzn / CBS /

Dane dotyczące kobiet / CBS /



W zeszłym roku jeden na pięciu Holendrów miał co najmniej 190 centymetrów wzrostu, a 7 procent było wyższych niż 195 centymetrów. Wśród kobiet prawie co dziesiąta osiągnęła co najmniej 180 centymetrów.

Kto jeszcze na podium?

Jak przypomina dziennik „NRC” poza mieszkańcami Niderlandów najwyższe nacje to Czarnogórcy, Estończycy oraz Duńczycy. Najniżsi są natomiast mieszkańcy Timoru Wschodniego, Laosu, Gwatemali i Bangladeszu.