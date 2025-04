Zarówno burmistrz Nowego Jorku, jak i będący w jego otoczeniu przedstawiciele policji i innych służb zastrzegli, że trwa śledztwo, przyczyna katastrofy nie jest znana, a wszelkie doniesienia mają charakter wstępny. Początkowo dochodzenie prowadzi FBI.

Do sprawy odniósł się prezydent USA Donald Trump, który na platformie społecznościowej Truth Social nazwał zdarzenie "straszną katastrofą". "Straszna katastrofa helikoptera na rzece Hudson. Wygląda na to, że sześć osób - pilot, dwoje dorosłych i troje dzieci - odeszło. Materiał filmowy z miejsca zdarzenia jest wstrząsający. Niech Bóg błogosławi rodziny i przyjaciół ofiar. Sekretarz transportu, Sean Duffy, wraz ze swoim zespołem ekspertów zajmuje się tą sprawą. Wkrótce zostaną podane informacje na temat przyczyn i okoliczności tej tragedii" - napisał.

Według informacji przekazanych przez stację telewizyjną CNN, powołującą się na funkcjonariusza organów ścigania, wśród ofiar jest Agustín Escobar, dyrektor wykonawczy Siemensa, oraz jego rodzina, którzy przybyli do Ameryki z Hiszpanii.

Szczątki śmigłowca wyciągane z wody / SARAH YENESEL / PAP/EPA

Przebieg katastrofy

Komisarz nowojorskiej policji Jessica Tisch poinformowała, że śmigłowiec należał do firmy New York Helicopter Charter i wystartował z heliportu Downtown Skyport na południowym Manhattanie o godzinie 14:59 czasu lokalnego (godz. 20:59 czasu polskiego). Dane z serwisu Flightradar24, monitorującego ruch lotniczy, wskazują na to, że maszyna znajdowała się w powietrzu przez około 15 minut.

Rozbity śmigłowiec to Bell 206L-4 LongRanger IV. Zgodnie z danymi Federalnej Administracji Lotnictwa (FAA), został wyprodukowany w 2004 roku, a certyfikat zdatności do lotu posiadał od 2016 roku i był ważny do roku 2029.

Po starcie maszyna obrała popularną trasę turystyczną, przelatując nad Governor's Island, minęła Statuę Wolności, a następnie skierowała się w górę rzeki Hudson, wzdłuż zachodniej strony Manhattanu. Zawróciła za mostem George'a Washingtona i leciała z powrotem wzdłuż brzegu rzeki, by o godzinie 15:15 czasu lokalnego (godz. 21:15 czasu polskiego) rozbić się w pobliżu molo w Hoboken, w stanie New Jersey.