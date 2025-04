Bezpośrednie rozmowy amerykańsko-irańskie rozpoczną się w sobotę w Omanie. Stany Zjednoczone reprezentować będzie specjalny wysłannik ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff. Takie informacje przekazał w czwartek sekretarz stanu USA Marco Rubio podczas posiedzenia gabinetu prezydenta Donalda Trumpa.

W najbliższą sobotę w Omanie ma dość do bezpośrednich rozmów amerykańsko-irańskich.

Stany Zjednoczone reprezentować będzie specjalny wysłannik ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff - potwierdził w czwartek sekretarz stanu USA Marco Rubio, podczas posiedzenia gabinetu prezydenta Donalda Trumpa.

Mamy nadzieję, że będzie to prowadzić do pokoju. Przedstawiliśmy sytuację bardzo jasno: Iran nie może nigdy mieć broni nuklearnej i sądzę, że właśnie to doprowadziło do (uzgodnienia) tego spotkania - oznajmił Rubio.

Amerykański prezydent Donald Trump już w poniedziałek po spotkaniu z izraelskim premierem Benjaminem Netanjahu ogłosił, że w najbliższą sobotę odbędą się rozmowy USA z Iranem na temat programu nuklearnego Teheranu.

We wtorek z kolei irańskie media państwowe podały, że rozmowy irańsko-amerykańskie nie będą bezpośrednie, a mediatorem w kontaktach między stronami ma być minister spraw zagranicznych Omanu Badr al-Busaidi. Iran ma reprezentować minister spraw zagranicznych Abbas Aragczi.

Oman utrzymuje dobre relacje zarówno z USA, jak i z Iranem i od lat pośredniczył w wymianie wiadomości pomiędzy tymi krajami.

W 2018 roku, w czasie swojej pierwszej kadencji na stanowisku prezydenta, Trump wycofał USA z umowy nuklearnej pomiędzy Iranem a światowymi mocarstwami.

Porozumienie z 2015 roku miało na celu ograniczenie irańskiego programu wzbogacania uranu, by uniemożliwić temu krajowi produkcję broni jądrowej w zamian za złagodzenie międzynarodowych sankcji.

Od tamtej pory Iran znacznie przekroczył przewidziane przez tę umowę ograniczenia w kwestii wzbogacania uranu. Zachodnie mocarstwa zarzucają Teheranowi, że potajemnie dąży do budowy bomby jądrowej.

Władze irańskie twierdzą, że ich program nuklearny służy wyłącznie celom cywilnym.