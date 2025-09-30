Co najmniej 8 osób zginęło i ponad 30 zostało rannych w wyniku potężnego wybuchu samochodu-pułapki w mieście Kweta w Pakistanie. Do ataku doszło po starciu uzbrojonych napastników z siłami bezpieczeństwa. Władze zastrzegają, że bilans ofiar może wzrosnąć.

Zamach w Kwecie/zdjęcie ilustracyjne / PAP/Newscom

Strzelanina i eksplozja w centrum miasta

Według pakistańskiej policji, w samochodzie znajdowało się czterech uzbrojonych napastników. Mieli się oni wdać w strzelaninę z żołnierzami, a następnie zdetonować ładunek umieszczony w pojeździe - przekazały służby. W wyniku eksplozji zginęli wszyscy sprawcy ataku.

Potężny huk wybuchu był słyszany z odległości wielu kilometrów od miejsca zdarzenia, a okoliczne budynki uległy uszkodzeniu. Lokalne władze medyczne, cytowane przez portal Dawn, informują, że liczba ofiar śmiertelnych wynosi 10, a rannych jest co najmniej 32. Minister zdrowia Bakhat Kakar ostrzega, że tragiczny bilans może być wyższy, a trzy szpitale w mieście zostały postawione w stan gotowości.

Potępienie ataku i zapewnienia pokoju

Szef rządu Beludżystanu (prowincji w południowo-zachodnim Pakistanie) Sarfraz Bugti stanowczo potępił atak terrorystyczny. Terroryści nie mogą złamać determinacji narodu tchórzliwymi aktami, a poświęcenie naszego narodu i sił bezpieczeństwa nie pójdzie na marne - oświadczył i zapewnił, że władze dołożą wszelkich starań, by przywrócić pokój i bezpieczeństwo w prowincji.

Beludżystan od lat zmaga się z rebelią zbrojnych ugrupowań, które domagają się większej autonomii lub niepodległości regionu. Grupy takie jak zdelegalizowana Armia Wyzwolenia Beludżystanu prowadzą regularne ataki na siły rządowe. Mieszkańcy prowincji zarzucają władzom w Islamabadzie wykorzystywanie bogactw naturalnych regionu przy jednoczesnym zaniedbywaniu lokalnej społeczności.

Bezpieczeństwo regionu zagrożone?

Beludżystan jest największą i jedną z najbiedniejszych prowincji Pakistanu. Region ten od dekad pozostaje areną walk między separatystami a siłami rządowymi. W ostatnich latach liczba zamachów bombowych i ataków zbrojnych wzrosła, a eksperci wskazują, że niestabilność Beludżystanu wpływa na bezpieczeństwo całego kraju.

Analitycy ds. bezpieczeństwa podkreślają, że sytuacja w Beludżystanie ma znaczenie nie tylko dla Pakistanu, ale również dla całego regionu Azji Południowej. Niestabilność w prowincji może wpływać na projekty infrastrukturalne, w tym planowany Korytarz Gospodarczy Chiny-Pakistan (CPEC), kluczowy dla gospodarki obu krajów.