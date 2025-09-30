Tragiczny bilans tajfunu Bualoi w Wietnamie stale rośnie. Burza tropikalna, która uderzyła w nocy z niedzieli na poniedziałek, spowodowała 19 ofiar śmiertelnych - wynika z najnowszych danych. Setki tysięcy mieszkańców kraju mierzą się ze zniszczeniami domów, upraw i infrastruktury. Władze ostrzegają przed kolejnymi zagrożeniami pogodowymi.

Prowincja Thanh Hoa w Wietnamie podczas tajfunu Bualoi / Shutterstock

Coraz więcej ofiar tajfunu

Wietnam zmaga się z tragicznymi skutkami przejścia tajfunu Bualoi . Z najnowszych danych przekazanych przez ministerstwo rolnictwa i środowiska wynika, że "21 osób uznaje się obecnie za zaginione, a 88 zostało rannych".

Wcześniejsze raporty mówiły o 11 ofiarach śmiertelnych, jednak bilans zgonów wzrósł już do 19.

Żywioł spowodował nie tylko ofiary w ludziach, ale także ogromne straty materialne. Ponad 105 tysięcy domów zostało całkowicie zniszczonych lub poważnie uszkodzonych, z czego najwięcej - około 80 tysięcy - w prowincji Ha Tinh w środkowej części kraju. Powodzie zniszczyły ponad 10 tysięcy hektarów upraw ryżu i innych roślin oraz 1,7 tysiąca hektarów farm akwakultury.

Jak informuje portal Vietnam News, prawie 3 tysiące gospodarstw domowych zostało odciętych od świata i pozbawionych prądu.

W niektórych regionach Wietnamu w ciągu doby spadło ponad 300 mm deszczu. Synoptycy ostrzegają przed dalszymi intensywnymi opadami, które mogą wystąpić również w stolicy kraju, Hanoi. Krajowe biuro meteorologiczne alarmuje, że "w najbliższych godzinach w kilku regionach kraju prawdopodobne będą osunięcia ziemi i gwałtowne powodzie".

Zniszczony dach po tajfunie Bualoi w Wietnamie / THAI AN / AFP/EAST NEWS

Tajfun pustoszył także Filipiny

Bualoi wyrządził zniszczenia nie tylko w Wietnamie. W ubiegłym tygodniu żywioł zabił co najmniej 24 osoby i spowodował poważne szkody na małych wyspach w środkowej części Archipelagu Filipińskiego. We wtorek po południu cyklon przemieścił się w głąb Laosu, gdzie osłabł do poziomu tropikalnej depresji.

Tajfun Bualoi spowodował ofiary śmiertelne również na Filipinach / Handout / AFP/EAST NEWS

Znaczenie zmian klimatu

Eksperci podkreślają, że zmiany klimatu mają wpływ na częstotliwość i siłę takich zjawisk. Naukowcy ostrzegają, że globalne ocieplenie przyczynia się do nasilania się ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak tajfuny, powodzie czy susze.

Tajfuny regularnie nawiedzają region Azji Południowo-Wschodniej, przynosząc katastrofalne skutki dla mieszkańców i gospodarki. Wietnam, ze względu na swoje położenie geograficzne, jest szczególnie narażony na ekstremalne zjawiska pogodowe. Każdego roku kraj ten doświadcza kilka poważnych cyklonów, które powodują powodzie, osunięcia ziemi i zniszczenia infrastruktury. Władze i organizacje międzynarodowe apelują o wsparcie i rozwój systemów wczesnego ostrzegania, które mogą uratować życie i ograniczyć straty w przyszłości.