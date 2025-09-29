W Portugalii odnotowano najwyższą od 2015 roku liczbę przestępstw seksualnych wobec dzieci. Według najnowszego raportu policji tylko w pierwszej połowie 2025 roku zgłoszono ponad 1000 takich przypadków. Eksperci podkreślają, że faktyczna skala problemu może być znacznie większa.

Rekordowa liczba zgłoszeń

Jak wynika z danych opublikowanych przez komendę główną policji w Lizbonie, w pierwszym półroczu 2025 roku funkcjonariusze otrzymali zgłoszenia dotyczące 1025 przestępstw na tle seksualnym wobec dzieci. To najwyższy wynik od dekady, co budzi niepokój wśród służb, a także organizacji zajmujących się ochroną praw najmłodszych oraz całej opinii publicznej.

Z raportu wynika, że aż 293 przypadki dotyczyły zmuszania dzieci do prostytucji. Skala zjawiska jest większa, gdyż jak wynika z policyjnego raportu, część popełnionych przestępstw nie jest zgłaszana portugalskiemu wymiarowi ścigania - podkreślają autorzy raportu.

Tysiące spraw, niewiele wyroków

W ciągu ostatnich dziesięciu lat portugalska policja potwierdziła prawie 9,5 tysiąca przypadków przestępstw seksualnych wobec dzieci. Jednak na wokandę sądową trafiło zaledwie 3 tysiące z nich. Według telewizji SIC rozbieżności te wynikają przede wszystkim z braku świadków lub dowodów, które są niezbędne do rozpoczęcia procesu sądowego.

Problem cichej przemocy

Eksperci zwracają uwagę, że oficjalne statystyki mogą nie oddawać rzeczywistej skali problemu. Wiele przypadków pozostaje niezgłoszonych z powodu strachu ofiar, presji środowiskowej lub braku zaufania do organów ścigania. Organizacje pozarządowe apelują o intensyfikację działań profilaktycznych i edukacyjnych oraz o wsparcie dla ofiar i ich rodzin.

Portugalskie władze podkreślają konieczność reform w zakresie ochrony dzieci oraz poprawy skuteczności ścigania sprawców. Wśród rekomendacji pojawiają się m.in. lepsze szkolenia dla policjantów, wzmocnienie współpracy międzynarodowej i rozwój programów wsparcia psychologicznego.

Zjawisko przemocy seksualnej wobec dzieci jest problemem globalnym, z którym zmagają się wszystkie państwa. W ostatnich latach wiele krajów wprowadziło zaostrzone przepisy i kampanie edukacyjne mające na celu ochronę najmłodszych. Jednak statystyki pokazują, że skuteczna walka z tym procederem wymaga ciągłego zaangażowania i współpracy różnych instytucji.