Piesi i policjanci noszą maski na twarzach, aby chronić się przed pyłem. Ratownicy medyczni udzielają pomocy osobom, które mają trudności z oddychaniem.

Jak poinformował lokalny urzędnik ds. zdrowia, szpitale w prowincji Muthanna w południowym Iraku przyjęły co najmniej 700 osób, które miały poważne problemy z oddychaniem. Ponad 250 osób przewieziono do szpitala w prowincji Nadżaf, a co najmniej 322 pacjentów, w tym dzieci, wysłano do szpitali w prowincji Diwanija. Kolejnych 530 osób zgłosiło problemy z oddychaniem w prowincjach Zi Kar i Basra.