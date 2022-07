Ron DeSantis, kongresmen z Florydy, otrzymał na cele swojej kampanii dotację w wysokości 10 mln dolarów od przedsiębiorcy wierzącego w obecność kosmitów na Ziemi - poinformował amerykański portal The Hill.

Ron DeSantis / CAROLINE BREHMAN / PAP/EPA

Robert Bigelow, przedsiębiorca branży astronautycznej, zyskał popularność po wywiadzie w programie "60 minut", podczas którego przyznał, że jest absolutnie przekonany co do istnienia kosmitów oraz ich obecności na Ziemi.

Bigelow jest konserwatywnym republikaninem, który wspierał wcześniej byłego prezydenta USA Donalda Trumpa. Portal The Hill podał, że kongresmen DeSantis może wystartować w prawyborach Partii Republikańskiej, w których - obok Trumpa - byłby faworytem do uzyskania mandatu partii do ubiegania się o fotel prezydencki w wyborach 2024 roku.