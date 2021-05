W nocy ze środy na czwartek syreny ostrzegające przed rakietami wystrzelonymi ze Strefy Gazy rozległy się na w Tel Awiwie, a także na południu i - po raz pierwszy - na północy Izraela. Państwo żydowskie odpowiedziało atakami na cele w Strefie Gazy. Wszystkie loty na międzynarodowe lotnisko im. Ben Guriona w Tel Awiwie zostały przekierowane do odwołania - poinformowały dziś władze tego portu.

Dym widoczny z daleka po izraelskim uderzeniu wieży Al-Shorouq w Strefie Gazy / MOHAMMED SABER / PAP/EPA

Jak przekazała AFP, powołując się na służby ratunkowe, pięć osób zostało rannych po tym, jak palestyńska rakieta uderzyła w czwartek po północy w kompleks mieszkalny w Petach Tikwa niedaleko Tel Awiwu.



Izraelskie siły powietrzne uderzyły w cele Hamasu - radykalnego ruchu palestyńskiego, rządzącego Strefą Gazy. Wśród celów znalazły się miejsca powiązane z operacjami kontrwywiadowczymi tej organizacji oraz dom jej dowódcy Ijada Tajjeba.

Wszystkie loty z lotniska w Tel Awiwie przekierowane

Dziś władze międzynarodowego lotniska im. Ben Guriona w Tel Awiwie poinformowały, że wszystkie loty zostały przekierowane do odwołania.



Decyzja ta nie ma na razie wpływu na loty z lotniska, na którym ruch został już tymczasowo wstrzymany we wtorek wieczorem z powodu ostrzału rakietowego Hamasu w stronę izraelskiej metropolii - podało to źródło, cytowane przez agencję AFP.



Samoloty zostaną skierowane na lotnisko Ramon w pobliżu Ejlatu na południu Izraela - poinformowali przedstawiciele lotniska.

Wojna o Święte Miasto. Wiele ofiar i rannych po obu stronach

Według najnowszych doniesień, cytowanych przez AFP, od początku eskalacji konfliktu na linii izraelsko-palestyńskiej zginęło 67 mieszkańców Gazy, w tym 17 dzieci, a blisko 400 osób zostało rannych. Po stronie izraelskiej zginęło siedem osób, w tym 6-letni chłopiec, a kilkaset odniosło obrażenia.



W stronę terytorium państwa żydowskiego wystrzelonych zostało od poniedziałku ok. 1500 rakiet.

/ MOHAMMED SABER / PAP/EPA

Starcia z policją, płonące synagogi, samochody. W piątek nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ

Eksplozja przemocy to efekt najpoważniejszej od dawna eskalacji w konflikcie izraelsko-palestyńskim, które zaczęły się od starć Arabów z policją w jerozolimskim Starym Mieście i przerodziły się w wymianę ognia między Izraelem i Hamasem.



Starcia Palestyńczyków z izraelskim wojskiem w centrum miasta Hebron / ABED AL HASHLAMOUN / PAP/EPA

W środę wieczorem doszło do zamieszek w wielu izraelskich miastach.