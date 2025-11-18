Podczas policyjnej obławy zatrzymana została również 40-letnia żona Zago. Kobieta, jak wynika z ustaleń śledczych, aktywnie wspierała męża w zarządzaniu przestępczą siecią z terytorium Portugalii. Organizacja, którą kierował Zago, liczy w samej Brazylii ponad 20 tysięcy członków, a jej struktury sięgają także Europy. Policja podejrzewa, że zatrzymany boss miał kluczowy wpływ na powstanie portugalskiego odłamu PCC, który obecnie skupia co najmniej 87 osób i specjalizuje się głównie w przemycie kokainy.

Zatrzymanie "Hulka" to efekt długotrwałej i skomplikowanej operacji prowadzonej przez portugalskie służby we współpracy z międzynarodowymi partnerami. Policja przez wiele miesięcy monitorowała ruchy Zago, analizując jego kontakty i sposób komunikacji z członkami organizacji w Brazylii oraz innych krajach. Kluczowe okazały się informacje dotyczące luksusowego stylu życia przestępcy, który pomimo ukrywania się, nie rezygnował z wygód i kontaktów ze światem przestępczym.

PCC - najpotężniejsza mafia Ameryki Południowej

Primeiro Comando da Capital to organizacja, która od lat dominuje na przestępczej mapie Ameryki Południowej. Jej członkowie są odpowiedzialni za przemyt narkotyków, wymuszenia, porwania oraz liczne morderstwa. Struktura ugrupowania przypomina klasyczne mafie, z wyraźnym podziałem ról i ścisłą hierarchią. Zatrzymanie jednego z liderów organizacji to poważny cios dla jej działalności, jednak eksperci ostrzegają, że walka z tak rozbudowaną i zorganizowaną grupą przestępczą będzie wymagała dalszych, skoordynowanych działań na arenie międzynarodowej.

Obecnie trwają procedury związane z ekstradycją Ygora Daniela Zago do Brazylii, gdzie ma odbyć zasądzoną karę więzienia. Portugalska policja kontynuuje śledztwo, próbując ustalić pełny zakres działalności mafii na terenie Europy oraz zidentyfikować wszystkich członków portugalskiego odłamu PCC. Zatrzymanie "Hulka" to jednak dopiero początek walki z przestępczością zorganizowaną, która coraz śmielej przenika do Europy, wykorzystując jej otwarte granice i rozwiniętą infrastrukturę.