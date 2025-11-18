W jednym z ekskluzywnych kurortów Portugalii, Cascais, doszło do zatrzymania jednego z najbardziej poszukiwanych przestępców świata. Portugalska policja ujęła Ygora Daniela Zago, znanego pod pseudonimem "Hulk", który od lat figurował na szczycie listy najbardziej niebezpiecznych liderów brazylijskiej organizacji przestępczej Primeiro Comando da Capital (PCC). To ugrupowanie od lat sieje postrach w Ameryce Południowej, a jego wpływy sięgają daleko poza kontynent.

Zatrzymanie "Hulka" miało miejsce na terenie strzeżonego, luksusowego osiedla w Cascais, gdzie Zago ukrywał się wraz ze swoją żoną. 44-letni przestępca, skazany w Brazylii w 2014 roku na 29 lat więzienia za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, przez lata skutecznie unikał wymiaru sprawiedliwości. Jak ustaliła policja, "Hulk" zmieniał miejsca pobytu, ukrywając się wcześniej w Brazylii, Peru oraz we Włoszech. W Portugalii prowadził jednak nie tylko spokojne życie wśród elity, ale również zdalnie zarządzał przestępczym imperium.

Mafijna działalność na międzynarodową skalę

Według ustaleń śledczych Zago wydawał polecenia swoim podwładnym w Brazylii, dotyczące m.in. handlu sfałszowanym metanolem, korumpowania urzędników oraz prania pieniędzy. Jego działalność nie ograniczała się jednak wyłącznie do Ameryki Południowej. Policja podejrzewa, że "Hulk" był jednym z głównych organizatorów przemytu narkotyków z Ameryki Południowej do Europy, ze szczególnym uwzględnieniem Bałkanów. Skala operacji, którą kierował, obejmowała nie tylko przemyt kokainy, ale także inne formy przestępczości zorganizowanej.

Podczas policyjnej obławy zatrzymana została również 40-letnia żona Zago. Kobieta, jak wynika z ustaleń śledczych, aktywnie wspierała męża w zarządzaniu przestępczą siecią z terytorium Portugalii. Organizacja, którą kierował Zago, liczy w samej Brazylii ponad 20 tysięcy członków, a jej struktury sięgają także Europy. Policja podejrzewa, że zatrzymany boss miał kluczowy wpływ na powstanie portugalskiego odłamu PCC, który obecnie skupia co najmniej 87 osób i specjalizuje się głównie w przemycie kokainy.

Zatrzymanie "Hulka" to efekt długotrwałej i skomplikowanej operacji prowadzonej przez portugalskie służby we współpracy z międzynarodowymi partnerami. Policja przez wiele miesięcy monitorowała ruchy Zago, analizując jego kontakty i sposób komunikacji z członkami organizacji w Brazylii oraz innych krajach. Kluczowe okazały się informacje dotyczące luksusowego stylu życia przestępcy, który pomimo ukrywania się, nie rezygnował z wygód i kontaktów ze światem przestępczym.

PCC - najpotężniejsza mafia Ameryki Południowej

Primeiro Comando da Capital to organizacja, która od lat dominuje na przestępczej mapie Ameryki Południowej. Jej członkowie są odpowiedzialni za przemyt narkotyków, wymuszenia, porwania oraz liczne morderstwa. Struktura ugrupowania przypomina klasyczne mafie, z wyraźnym podziałem ról i ścisłą hierarchią. Zatrzymanie jednego z liderów organizacji to poważny cios dla jej działalności, jednak eksperci ostrzegają, że walka z tak rozbudowaną i zorganizowaną grupą przestępczą będzie wymagała dalszych, skoordynowanych działań na arenie międzynarodowej.

Obecnie trwają procedury związane z ekstradycją Ygora Daniela Zago do Brazylii, gdzie ma odbyć zasądzoną karę więzienia. Portugalska policja kontynuuje śledztwo, próbując ustalić pełny zakres działalności mafii na terenie Europy oraz zidentyfikować wszystkich członków portugalskiego odłamu PCC. Zatrzymanie "Hulka" to jednak dopiero początek walki z przestępczością zorganizowaną, która coraz śmielej przenika do Europy, wykorzystując jej otwarte granice i rozwiniętą infrastrukturę.