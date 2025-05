Banany, które są jednymi z najpopularniejszych owoców na świecie, stoją w obliczu poważnego zagrożenia spowodowanego kryzysem klimatycznym. Z najnowszych badań wynika, że do roku 2080 niemal dwie trzecie obecnych obszarów uprawnych w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach może stać się niezdolnych do hodowli tego owocu.

Klimat uderza w banany (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Według raportu "Going Bananas: How Climate Change Threatens the World's Favourite Fruit" opracowanego przez Christian Aid, rosnące temperatury, ekstremalne zjawiska pogodowe oraz choroby związane z klimatem mocno dają się we znaki krajom produkującym banany, takim jak Gwatemala, Kostaryka czy Kolumbia. Spadające plony i dewastacja społeczności wiejskich to tylko niektóre z problemów, z jakimi borykają się te regiony.

Najpopularniejszy owoc na świecie

Banany są nie tylko najczęściej spożywanym owocem na świecie, ale również czwartym najważniejszym plonem żywnościowym - zaraz po pszenicy, ryżu i kukurydzy. Około 80 proc. światowej produkcji bananów jest przeznaczonych do lokalnego spożycia, a ponad 400 milionów ludzi polega na nich, jako źródle dziennych kalorii.

Szacuje się, że 80 proc. eksportu bananów, które trafiają do supermarketów na całym świecie, pochodzi z Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Te regiony są szczególnie narażone na ekstremalne zjawiska pogodowe i powolne katastrofy klimatyczne.

To właśnie kryzys klimatyczny wywołany działalnością człowieka stanowi zagrożenie dla tej kluczowej uprawy, a co za tym idzie - dla źródła pożywienia i środków do życia społeczności.

Zmiany klimatyczne niszczą nasze uprawy. To oznacza brak dochodów, ponieważ nie ma czego sprzedać. Moja plantacja umiera. To, co się dzieje, to śmierć - mówi 53-letnia hodowczyni bananów z Gwatemali cytowana przez "The Guardian".

Klimat dziesiątkuje uprawy

Banany są owocami wymagającymi specyficznych warunków do wzrostu. Optymalna temperatura dla ich rozwoju to zakres od 15 st. C do 35 st. C, a także odpowiednia ilość wody - ani za mało, ani za dużo. Bananowce są również wrażliwe na burze, które mogą spowodować opadanie liści, utrudniając fotosyntezę.

Brak różnorodności genetycznej czyni banany szczególnie podatnymi na szybko zmieniający się klimat. Kryzys klimatyczny bezpośrednio szkodzi warunkom uprawy i przyczynia się do rozprzestrzeniania chorób grzybiczych, które już teraz dziesiątkują uprawy i środki do życia.