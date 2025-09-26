18 wagonów z benzyną wykoleiło się i zapaliło, wywołując gigantyczny pożar w obwodzie smoleńskim w Rosji. Chwilę wcześniej pociąg towarowy zderzył się z ciężarówką. Do zdarzenia doszło w piątek o poranku.

/ screen filmu ASTRA podanego przez Ukraińską Prawdę (@ukrpravda_news) /

O zdarzeniu poinformowały Koleje Moskiewskie na Telegramie, a wiadomość podała Ukraińska Prawda. Do zderzenia pociągu z ciężarówką, a potem ogromnego pożaru 18 wagonów towarowych, doszło w obwodzie smoleńskim w Rosji - między stacjami Rudnia a Gołynka, niedaleko granicy z Białorusią - w piątek rano.

Ukraińska Prawda podała, że kierowca ciężarówki wjechał na przejazd kolejowy tuż przed nadjeżdżający pociąg towarowy.

Maszynista zastosował hamowanie awaryjne, ale odległość była niewystarczająca i nie udało się uniknąć zderzenia. W wyniku wypadku, według wstępnych informacji, lokomotywa i 18 wagonów z benzyną wykoleiły się, a ładunek spłonął.

Lekkie obrażenia odnieśli kierowca i pasażer ciężarówki. Ruch pociągów w miejscu zdarzenia został wstrzymany.