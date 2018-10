​Komisja Europejska z zaniepokojeniem przyjęła wstępnie projekt włoskiego budżetu opracowany przez rząd w Rzymie. W liście do ministra finansów Włoch Giovanniego Trii dwóch komisarzy UE uznało, że cele budżetu różnią się wcześniejszych ustaleń.

Włoskie media, wśród nich dziennik "Corriere della Sera", opublikowały w nocy z piątku na sobotę treść listu, jaki wystosowali do Rzymu wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis i komisarz do spraw ekonomicznych i finansowych Pierre Moscovici w odpowiedzi na informację profesora Trii dotyczącą planu budżetu.

Zapisano w nim deficyt na poziomie 2,4 procent PKB w przyszłym roku. W dwóch następnych latach ma zejść on do poziomu kolejno 2,1 proc. oraz 1,8 proc. PKB - postanowił w środę rząd Ligi i Ruchu Pięciu Gwiazd, który wcześniej krytykowany przez UE deficyt na poziomie 2,4 proc. chciał utrzymać przez trzy lata.



List nie jest oficjalną, definitywną oceną budżetu. Ma on zostać wysłany Komisji Europejskiej do połowy października. To wstępna opinia, w której przedstawiciele KE przyjęli do wiadomości plany budżetowe rządu Giuseppe Contego, w tym także - jak zaznaczyli - zamiar "znacznego odejścia" od wcześniejszych ustaleń i rekomendacji Komisji.



Dlatego jest to powodem poważnego zaniepokojenia - napisali komisarze w liście, który otrzymał minister Tria.



Zaapelowali o to, aby projekt budżetu był zgodny z unijnymi regułami i podkreślili, że czekają na szczegóły projekt. Dombrovskis i Moscovici zapewnili o swej gotowości do prowadzenia "konstruktywnego dialogu".



Unia odrzuca rządowy projekt budżetu - tak list ten podsumował dziennik "Corriere della Sera".



Agencja Ansa przedstawiła zaś stanowisko źródeł w Kancelarii Premiera Włoch, które podkreśliły, że "nie doszło do żadnego odrzucenia przez UE" projektu budżetu; także dlatego - jak dodano - że nie został on jeszcze wysłany.



Formalnej oceny budżetu Komisja Europejska ma dokonać do końca października.

