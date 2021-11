Prezydent USA Joe Biden w piątek ponownie objął obowiązki głowy państwa po chwilowym przekazaniu ich wiceprezydent Kamali Harris na czas odbycia badania kolonoskopii. Przez 85 minut Harris była pierwszą w historii USA kobietą pełniącą obowiązki prezydenta.

Informacje o powrocie do pełnienia obowiązków Biden zawarł w listach do przewodniczącego pro tempore Senatu, senatora Patricka Leahy'ego, i spikerki Izby Reprezentantów Nancy Pelosi. Listy opublikował Biały Dom.



Przy przekazaniu uprawnień Harris Biden powołał się na przepis z 25. poprawki do konstytucji USA, która pozwala tymczasowo przekazać władzę wiceprezydentowi po uprzednim poinformowaniu, że nie może sprawować swoich obowiązków. Okres ten kończy się ze złożeniem przez prezydenta pisemnego oświadczenia o powrocie do sprawności.



Według Białego Domu Harris pełniła obowiązki prezydenta przez godzinę i 25 minut i stała się w ten sposób pierwszą kobietą w tej roli w historii Stanów Zjednoczonych.



Rzeczniczka prezydenta Jen Psaki podała na Twitterze, że Biden odbył rozmowę z Harris o godz. 11:35 czasu lokalnego (17:35 czasu polskiego) i był w dobrym nastroju.



"Prezydent pozostanie w (szpitalu wojskowym) Walter Reed do dokończenia rutynowych badań" - dodała.

Część corocznych badań prezydenta

Ponieważ wiceprezydent USA równocześnie pełni funkcję przewodniczącego Senatu, jej obowiązki jako szefowej tej izby na 85 minut przejął przewodniczący pro tempore, drugi najwyższy rangą przedstawiciel izby. Rolę tę pełni zwykle najstarszy stażem senator - obecnie 81-letni Patrick Leahy, który niedawno zapowiedział przejście na emeryturę.



Podobne przypadki miały miejsce w 2002 i 2007 r., kiedy ówczesny prezydent George W. Bush tymczasowo przekazał swoje obowiązki wiceprezydentowi Dickowi Cheneyowi. Wtedy powodem był ten sam zabieg, wymagający znieczulenia ogólnego.



Kolonoskopia Bidena była częścią corocznych badań, którym poddawany jest prezydent. Biały Dom zapowiedział publikację podsumowania wyników badań jeszcze w piątek.