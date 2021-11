ONZ domaga się dowodów na to, że wszystko jest w porządku z tenisistką Shuai Peng. Znana chińska zawodniczką zaginęła po oskarżeniu byłego wicepremiera swojego kraju o napaść na tle seksualnym, do jakiej miało dojść kilka lat temu.

Shuai Peng / GUILLAUME HORCAJUELO / PAP/EPA

Ważne byłoby, aby mieć dowód jej miejsca pobytu i wiedzieć, czy wszystko z nią w porządku. Apelujemy o przeprowadzenie przejrzystego śledztwa w sprawie jej zarzutów o napaść na tle seksualnym - zaapelowała w piątek Liz Throssell, rzeczniczka w Biurze ds. Praw Człowieka ONZ.

Żądamy przejrzystego śledztwa. Tak powinno być w przypadku wszystkich zarzutów napaści na tle seksualnym - podkreśliła Throssell.

Fakt, że zawodniczka wciąż nie daje znaku życia, zbulwersował dużą część tenisowego środowiska . O przeprowadzenie śledztwa w tej sprawie apelują m.in. znane zawodniczki.

Organizacja WTA, sprawująca pieczę nad najważniejszymi rozgrywkami tenisowymi kobiet, zagroziła odwołaniem wszystkich turniejów na terenie Chin, o ile nie wyjaśni się sprawa Shuai Peng.

Temat jest dodatkowo nagłaśniany w związku z nadchodzącymi zimowymi igrzyskami olimpijskimi w Pekinie, którym towarzyszą krytyczne głosy obrońców praw człowieka. Prezydent USA Joe Biden przyznał w czwartek, że rozważa dyplomatyczny bojkot tej imprezy. Oznaczałby on, że do Chin nie poleci żaden przedstawiciel krajowych władz, ale sportowcy wystartują zgodnie z planem.

Prominentny działacz partii oskarżony o molestowanie

Na początku listopada na platformie Weibo Shuai Peng oskarżyła byłego wicepremiera chińskiego rządu Gaoli Zhanga o zmuszanie przed laty do seksu, chociaż później ich związek był dobrowolny. Nie podała szczegółów, ale przyznała, że nie może udowodnić tych oskarżeń. Około pół godziny po publikacji wpis został usunięty. Mimo to zrzuty ekranu były udostępniane prywatnym grupom na platformach WeChat i iMessage.

Peng nie odpowiedziała na prośbę o komentarz przesłaną na jej konto na Weibo. Agencja marketingu sportowego APG, która ją reprezentuje, także nie udzieliła żadnych informacji. Biuro Informacyjne Chińskiej Rady Państwa nie odpowiedziało na prośby o komentarz, a zapytany o to na codziennym briefingu rzecznik chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Wang Wenbin powiedział, że nie jest świadomy problemu i że "to nie jest pytanie związane ze sprawami zagranicznymi".

75-letni Zhang jest wysokiej rangi politykiem Partii Komunistycznej. W latach 2013-2018 był jednym z czterech wicepremierów Chin.

Peng na początku 2014 roku była numerem jeden światowego rankingu deblistek. W grze podwójnej wywalczyła dwa wielkoszlemowe tytuły - w 2013 roku w Wimbledonie i rok później we French Open.

Oświadczenie rzekomo napisane przez Shuai Peng

Chińskie media opublikowały niedawno na Twitterze (zablokowanym na terenie kraju) wiadomość e-mail, rzekomo napisaną przez Shuai Peng. Była liderka światowego rankingu deblistek miała zdementować w nim prawdziwość oskarżeń dotyczących molestowania oraz zapewnić, że przebywa w domu i ma się dobrze. Zwróciła się także do WTA o weryfikowanie u niej wcześniej informacji na jej temat, które mają być zamieszczane na stronie zarządzającej cyklem kobiecych turniejów tenisowych organizacji i opublikowanie dopiero po uzyskaniu jej zgody.

"Oświadczenie opublikowane dziś przez chińskie media państwowe, które dotyczy Shuai Peng, tylko zwiększyło moje obawy dotyczące jej bezpieczeństwa i miejsca pobytu. Ciężko mi uwierzyć, że to naprawdę ona napisała e-maila, którego otrzymaliśmy lub wierzy w to, co jest w nim jej przypisane. Wykazała się niesamowitą odwagą, opisując zarzut przemocy seksualnej ze strony byłego czołowego przedstawiciela chińskiego rządu. WTA i reszta świata potrzebują niezależnego i weryfikowalnego dowodu, że jest bezpieczna. Wielokrotnie próbowałem się z nią skontaktować za pomocą różnych środków komunikacji, ale bezskutecznie" - mówił prezes WTA Steve Simons.

Znikające gwiazdy w Chinach

To nie pierwszy raz, gdy w Chinach "znika" ktoś popularny, kto podpadł władzom. Trzy lata temu bez śladu zaginęła Fan Bingbing, popularna aktorka, nazywana "chińską Jennifer Lawrence", występująca także w hollywoodzkich superprodukcjach, takich jak "X-Men" czy "Iron Men.