Francja po raz kolejny udowadnia, że jest światową potęgą turystyczną. Kraj nad Sekwaną odwiedziło w 2025 roku rekordowe 102 miliony zagranicznych gości, a przychody z turystyki osiągnęły imponujące 77,5 miliarda euro.

Francja najczęściej odwiedzanym krajem świata – 102 miliony turystów i rekordowe przychody w 2025 roku / Shutterstock

Francję w 2025 roku odwiedziło rekordowe 102 miliony zagranicznych turystów.

Trzy czwarte międzynarodowych gości pochodziło z Europy.

Przychody z turystyki wzrosły do 77,5 miliarda euro.

Rekordowe liczby: 102 miliony zagranicznych turystów we Francji i 77,5 miliarda euro przychodu

Francja utrzymała tytuł najchętniej odwiedzanego kraju na świecie. Według najnowszych danych tamtejszego ministerstwa gospodarki, w 2025 roku kraj ten gościł aż 102 miliony międzynarodowych podróżnych, co oznacza wzrost o 2 miliony osób w stosunku do poprzedniego roku. Przychody z turystyki wzrosły o 9 proc. i wyniosły rekordowe 77,5 miliarda euro. W porównaniu z okresem przed pandemią, czyli rokiem 2019, wpływy wzrosły aż o 37 procent.

Co ciekawe, choć pod względem liczby odwiedzających Francja nie ma sobie równych, to w kwestii przychodów z turystyki wyprzedziła ją Hiszpania, osiągając według szacunków nawet 105 miliardów euro.

Europejczycy kochają Francję

Aż trzy czwarte wszystkich zagranicznych turystów odwiedzających Francję pochodzi z Europy. Szczególny wzrost odnotowano wśród niemieckich gości, którzy zarezerwowali aż o 9 proc. więcej noclegów niż rok wcześniej. Popularnością cieszyli się również turyści z Włoch, Hiszpanii, Belgii i Holandii.

W przypadku gości spoza Europy, szczególnie wyraźny był wzrost rezerwacji wśród turystów z Ameryki Północnej, natomiast liczba przyjazdów z Azji, mimo niewielkiego wzrostu, wciąż nie wróciła do poziomów sprzed pandemii.

Francja stawia na rozproszenie ruchu turystycznego

Podczas gdy inne kraje borykają się z protestami przeciwko masowej turystyce, Francja pozostaje pod tym względem oazą spokoju. Nie jest to jednak dzieło przypadku. Już kilka lat temu kraj ten postawił na zrównoważony rozwój i świadome zarządzanie ruchem turystycznym.

W ramach 10-letniego planu "Destination France" rząd przeznaczył już 1,9 miliarda euro na promowanie ekologicznych i odpowiedzialnych podróży. Preferowany jest transport kolejowy, inwestuje się w średniej wielkości miasta, a turyści zachęcani są do odkrywania mniej znanych regionów.

Francja może pochwalić się jedną z najlepiej rozwiniętych sieci kolejowych w Europie - to aż 28 000 kilometrów torów, w tym 2 800 kilometrów tras szybkich pociągów TGV. Dzięki temu nawet mniejsze miasta są łatwo dostępne dla turystów.

W 2023 roku Francja wprowadziła nawet zakaz krajowych lotów na trasach, które można pokonać pociągiem w mniej niż 2,5 godziny. Ten krok nie tylko wspiera ekologię, ale też zachęca podróżnych do odwiedzania mniej znanych regionów.

Francja - kraj regionów i różnorodności

Francja od lat promuje się jako kraj regionów. Od zamków nad Loarą, przez alzackie piwnice winne, po górskie szlaki Pirenejów - każdy region oferuje inne doświadczenia i bogatą infrastrukturę turystyczną.

Dzięki temu turyści są we Francji szeroko rozproszeni. Nie jadą tylko do jednego miejsca. Podróżują po kilku regionach.

Obecnie rośnie zainteresowanie turystyką lokalną, ekologiczną i kulinarną.

Francja od wieków jest też miejscem spotkań różnych kultur. Ta otwartość i tradycja gościnności sprawia, że kraj wciąż przyciąga turystów z całego świata - nie tylko z Europy, ale coraz częściej także z Indii, Australii, Afryki czy Azji Południowo-Wschodniej.