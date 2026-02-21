Francja po raz kolejny udowadnia, że jest światową potęgą turystyczną. Kraj nad Sekwaną odwiedziło w 2025 roku rekordowe 102 miliony zagranicznych gości, a przychody z turystyki osiągnęły imponujące 77,5 miliarda euro.
- Francję w 2025 roku odwiedziło rekordowe 102 miliony zagranicznych turystów.
- Trzy czwarte międzynarodowych gości pochodziło z Europy.
- Przychody z turystyki wzrosły do 77,5 miliarda euro.
- Bądź na bieżąco! Wejdź na stronę główną RMF24.pl
Francja utrzymała tytuł najchętniej odwiedzanego kraju na świecie. Według najnowszych danych tamtejszego ministerstwa gospodarki, w 2025 roku kraj ten gościł aż 102 miliony międzynarodowych podróżnych, co oznacza wzrost o 2 miliony osób w stosunku do poprzedniego roku. Przychody z turystyki wzrosły o 9 proc. i wyniosły rekordowe 77,5 miliarda euro. W porównaniu z okresem przed pandemią, czyli rokiem 2019, wpływy wzrosły aż o 37 procent.
Co ciekawe, choć pod względem liczby odwiedzających Francja nie ma sobie równych, to w kwestii przychodów z turystyki wyprzedziła ją Hiszpania, osiągając według szacunków nawet 105 miliardów euro.
Aż trzy czwarte wszystkich zagranicznych turystów odwiedzających Francję pochodzi z Europy. Szczególny wzrost odnotowano wśród niemieckich gości, którzy zarezerwowali aż o 9 proc. więcej noclegów niż rok wcześniej. Popularnością cieszyli się również turyści z Włoch, Hiszpanii, Belgii i Holandii.
W przypadku gości spoza Europy, szczególnie wyraźny był wzrost rezerwacji wśród turystów z Ameryki Północnej, natomiast liczba przyjazdów z Azji, mimo niewielkiego wzrostu, wciąż nie wróciła do poziomów sprzed pandemii.
Podczas gdy inne kraje borykają się z protestami przeciwko masowej turystyce, Francja pozostaje pod tym względem oazą spokoju. Nie jest to jednak dzieło przypadku. Już kilka lat temu kraj ten postawił na zrównoważony rozwój i świadome zarządzanie ruchem turystycznym.
W ramach 10-letniego planu "Destination France" rząd przeznaczył już 1,9 miliarda euro na promowanie ekologicznych i odpowiedzialnych podróży. Preferowany jest transport kolejowy, inwestuje się w średniej wielkości miasta, a turyści zachęcani są do odkrywania mniej znanych regionów.
Francja może pochwalić się jedną z najlepiej rozwiniętych sieci kolejowych w Europie - to aż 28 000 kilometrów torów, w tym 2 800 kilometrów tras szybkich pociągów TGV. Dzięki temu nawet mniejsze miasta są łatwo dostępne dla turystów.
W 2023 roku Francja wprowadziła nawet zakaz krajowych lotów na trasach, które można pokonać pociągiem w mniej niż 2,5 godziny. Ten krok nie tylko wspiera ekologię, ale też zachęca podróżnych do odwiedzania mniej znanych regionów.
Francja od lat promuje się jako kraj regionów. Od zamków nad Loarą, przez alzackie piwnice winne, po górskie szlaki Pirenejów - każdy region oferuje inne doświadczenia i bogatą infrastrukturę turystyczną.
Dzięki temu turyści są we Francji szeroko rozproszeni. Nie jadą tylko do jednego miejsca. Podróżują po kilku regionach.
Obecnie rośnie zainteresowanie turystyką lokalną, ekologiczną i kulinarną.
Francja od wieków jest też miejscem spotkań różnych kultur. Ta otwartość i tradycja gościnności sprawia, że kraj wciąż przyciąga turystów z całego świata - nie tylko z Europy, ale coraz częściej także z Indii, Australii, Afryki czy Azji Południowo-Wschodniej.