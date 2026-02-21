Skamieniałe kły mamuta włochatego, starorzymskie wazy i amfory, średniowieczne rzeźby, renesansowe figurynki oraz cały arsenał zabytkowych dzid, mieczy, szabel, sztyletów i pistoletów - ta niezwykle bogata kolekcja cennych przedmiotow wyłowiona została na przestrzeni wielu lat z Sekwany w Paryżu. Teraz można ją podziwiać w Krypcie Archeologicznej pod paryskim placem Jana Pawła II, który znajduje się tuż przed katedrą Notre-Dame.

Niezwykle bogatą kolekcję - złożoną z cennych dzieł sztuki, zabytkowej broni oraz pozostałości z epoki prehistorycznej, które zostały wołowione z Sekwany na przestrzeni lat, będzie można ogladać do 28 czerwca. W krypcie tej już wcześniej zabezpieczono odkryte w czasie wykoplisk ruiny z okresu starożytnego Rzymu, kiedy Paryż nazywany był jeszcze Lutecją. Zadziwia różnorodność zabytkowych przedmiotów wydobytych z dna rzeki w samym centrum francuskiej stolicy.



Przypomnijmy, ze historia Paryża sięga własnie starożytności. W III wieku p.n.e. teren dzisiejszego miasta zamieszkiwało galijskie plemię Paryzjów (Parisii), które osiedliło się na wyspie na Sekwanie, obecnie znanej jako L’Île de la Cité. W 52 roku p.n.e. obszar ten został podbity przez wojska rzymskie pod wodzą Juliusza Cezara. Rzymianie nazwali miasto Lutecją. W okresie rzymskim Lutecja rozwijała się jako ważne miasto Galii. Powstały wtedy łaźnie, amfiteatr oraz drogi i mosty. W III i IV wieku n.e., w obliczu najazdów barbarzyńców, miasto zaczęło się kurczyć i koncentrować na Île de la Cité. W 508 roku król Franków Chlodwig I uczynił Paryż stolicą swojego królestwa. Od tego momentu miasto zaczęło odgrywać kluczową rolę polityczną i religijną w rodzącym się państwie francuskim.

W średniowieczu Paryż stał się jednym z najważniejszych ośrodków intelektualnych Europy. W XII wieku powstał Uniwersytet Paryski (Sorbona), przyciągający studentów z całego kontynentu. W tym czasie rozpoczęto także budowę monumentalnej gotyckiej katedry Notre-Dame, symbol gotyckiej architektury. Miasto dynamicznie rozwijało się jako centrum handlu i kultury. W XVI i XVII wieku Paryż umacniał swoją pozycję jako stolica Francji, szczególnie za panowania Ludwika XIV, choć sam król przeniósł dwór do Pałacu w Wersalu. Mimo to Paryż pozostał sercem życia intelektualnego i artystycznego kraju.

Ważnym, choć tragicznym wydarzeniem w historii miasta była Rewolucja Francuska, która rozpoczęła się w 1789 roku. To właśnie w Paryżu doszło do zdobycia Bastylii - symbolu absolutnej monarchii. W XIX wieku, za czasów Napoleona III i prefekta Georgesa Eugène’a Haussmanna, miasto przeszło wielką przebudowę. Powstały szerokie bulwary, parki i nowoczesna infrastruktura, które nadały Paryżowi dzisiejszy wygląd.