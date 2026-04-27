Posiadłość znana z kultowego filmu "Człowiek z blizną" oraz serialu "Miami Vice" została wystawiona na sprzedaż. Położony nad wodą dom w Key Biscayne na Florydzie może stać się najdroższą nieruchomością w historii hrabstwa Miami-Dade. Cena wywoławcza to aż 237 milionów dolarów, czyli około 857 milionów złotych.

Luksusowa rezydencja znajdująca się w miejscowości Key Biscayne to miejsce, które rozpoznają fani kina na całym świecie. To właśnie tam kręcono sceny do filmu "Człowiek z blizną" z 1983 roku.

Znajdująca się w domu winda wykonana ze stali i szkła była centralnym elementem jednej z najbardziej pamiętnych scen filmu "Człowiek z blizną" - przypomina portal deadline.com. Tony Montana (Al Pacino) odwiedza w niej dom swojego nowego szefa, handlarza narkotyków Franka (Robert Loggia). Podczas rozmowy "dziewczyna" Franka, Elvira (Michelle Pfeiffer), zjeżdża przezroczystą windą, robiąc spektakularne wejście - porównywane do słynnego zejścia Scarlett O'Hary po schodach w "Przeminęło z wiatrem". Tony jest nią oczarowany.

Nieruchomość pojawiła się także w napisach końcowych kultowego serialu "Miami Vice".

Rekord może zostać pobity

Jeśli posiadłość zostanie sprzedana za kwotę zbliżoną do ceny wywoławczej, transakcja ta pobije dotychczasowy rekord w hrabstwie Miami-Dade. Obecnie najdroższą nieruchomość w tym regionie nabył szef koncernu Meta Mark Zuckerberg, który zapłacił 170 milionów dolarów za dom na ekskluzywnej wyspie Indian Creek Village, zwanej "bunkrem miliarderów"

Związki prezydenckie

Nieruchomość była niegdyś częścią tzw. "zimowej Białej Rezydencji" prezydenta Richarda Nixona. Prezydent odwiedzał ten kompleks domów nad wodą ponad 50 razy podczas swojej kadencji. Dom, który teraz stoi na działce, został wybudowany w 1981 roku, już po zakończeniu prezydentury Nixona.

W rezydencji jest pięć sypialni. Nieruchomość ma około 263 metry linii brzegowej, lądowisko dla helikopterów, basen w kształcie fortepianu oraz zapierające dech w piersiach widoki na panoramę Miami. Właścicielem posiadłości jest John Devaney, prezes firmy inwestycyjnej United Capital Markets.

