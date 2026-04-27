Posiadłość znana z kultowego filmu "Człowiek z blizną" oraz serialu "Miami Vice" została wystawiona na sprzedaż. Położony nad wodą dom w Key Biscayne na Florydzie może stać się najdroższą nieruchomością w historii hrabstwa Miami-Dade. Cena wywoławcza to aż 237 milionów dolarów, czyli około 857 milionów złotych.

Kadr z "Człowieka z blizną" / DPA / PAP

Luksusowa rezydencja znajdująca się w miejscowości Key Biscayne to miejsce, które rozpoznają fani kina na całym świecie. To właśnie tam kręcono sceny do filmu "Człowiek z blizną" z 1983 roku.

Znajdująca się w domu winda wykonana ze stali i szkła była centralnym elementem jednej z najbardziej pamiętnych scen filmu "Człowiek z blizną" - przypomina portal deadline.com. Tony Montana (Al Pacino) odwiedza w niej dom swojego nowego szefa, handlarza narkotyków Franka (Robert Loggia). Podczas rozmowy "dziewczyna" Franka, Elvira (Michelle Pfeiffer), zjeżdża przezroczystą windą, robiąc spektakularne wejście - porównywane do słynnego zejścia Scarlett O'Hary po schodach w "Przeminęło z wiatrem". Tony jest nią oczarowany.

Nieruchomość pojawiła się także w napisach końcowych kultowego serialu "Miami Vice".