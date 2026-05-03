Strażacy walczą z pożarem lasu między Dźwirzynem i Grzybowem w powiecie kołobrzeskim (woj. zachodniopomorskie). Informację o tym zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Aspirant Damian Romańczuk, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu przekazał RMF FM, że z pożarem walczy 7 zastępów straży pożarnej oraz pracownicy lasów państwowych. Wykorzystywany jest także samolot gaśniczy. 

Spaleniu uległo 8-10 hektarów poszycia leśnego. Trwa dogaszanie. Mamy kilka punktów, które wymagają systematycznego pilnowania i przelewania wodą - relacjonował Romańczuk w rozmowie z reporterem RMF FM Michałem Krasoniem. Jak dodał, akcja strażaków potrwa cały dzień. 

Obecnie nie ma informacji o osobach poszkodowanych w związku z pożarem. Rzecznik kołobrzeskich strażaków tłumaczył w rozmowie z RMF FM, że działają oni na trudnym, torfowym terenie. 

Walczymy, żeby ogień nie przedostał się głębiej i żebyśmy zaraz nie walczyli z pożarem torfu - przyznał Romańczuk.

"Przypominamy, że w lasach jest bardzo sucho. Nawet najmniejsza iskra lub nieostrożne obchodzenie się z ogniem mogą wywołać pożar" - czytamy w komunikacie opublikowanym w związku z wczorajszym pożarem lasu w tym samym rejonie przez gminę Kołobrzeg. 

