Rosja przekazuje Korei Północnej zaawansowane technologie i kluczowe komponenty do budowy okrętów podwodnych, w tym jednostek z napędem atomowym i zdolnych do przenoszenia pocisków balistycznych. W zamian Pjongjang wspiera Moskwę w wojnie na Ukrainie, dostarczając broń i żołnierzy. Eksperci ostrzegają, że rozwój północnokoreańskiej floty podwodnej może znacząco wpłynąć na równowagę sił w regionie Azji Wschodniej.

Korea Północna otrzymuje rosyjską technologię do okrętów podwodnych: nowe zagrożenie dla USA? / AFP PHOTO/KCNA VIA KNS / East News

Rosja udziela Korei Północnej technologicznego wsparcia przy budowie okrętów podwodnych, w tym jednostek z napędem atomowym i zdolnych do wystrzeliwania pocisków balistycznych.

Korea Północna, mimo ambitnych planów, nie przeprowadziła jeszcze udanego testu wystrzelenia pocisku SLBM z zanurzonego okrętu.

W zamian za wsparcie militarne dla Rosji w wojnie przeciwko Ukrainie, Pjongjang otrzymuje znaczące środki finansowe oraz kluczowe komponenty do rozwoju własnych sił zbrojnych.

Technologiczne wsparcie z Moskwy

Według najnowszych informacji przekazanych przez południowokoreańskiego ministra obrony, Rosja aktywnie wspiera Koreę Północną w rozwoju zaawansowanych okrętów podwodnych. Pomoc ta obejmuje zarówno przekazanie kluczowych technologii, jak i dostawę istotnych komponentów, takich jak reaktory, turbiny oraz systemy chłodzenia pochodzące z rosyjskich jednostek wycofanych ze służby. Celem Pjongjangu jest budowa okrętów podwodnych z napędem atomowym, które mogłyby stanowić zagrożenie nawet dla Stanów Zjednoczonych.

Ambitne plany Pjongjangu

Korea Północna od lat dąży do rozwoju własnych sił morskich, w tym do posiadania okrętów podwodnych zdolnych do wystrzeliwania pocisków balistycznych (SLBM). Choć reżim Kim Dzong Una nie ukrywa swoich ambicji, południowokoreańskie władze podkreślają, że na razie nie ma dowodów na przeprowadzenie przez Pjongjang udanego testu wystrzelenia pocisku SLBM z zanurzonego okrętu. Mimo to, rozwój technologiczny i wsparcie ze strony Rosji mogą przyspieszyć realizację tych planów.

Współpraca wojskowa i wymiana korzyści

Współpraca między Rosją a Koreą Północną nie ogranicza się jedynie do transferu technologii. Jak wynika z raportu niemieckiej Fundacji im. Friedricha Naumanna, od 2023 roku Pjongjang przekazał Moskwie broń o wartości co najmniej 5,6 miliarda dolarów oraz wysłał około 15 tysięcy żołnierzy, by wesprzeć rosyjskie siły w wojnie przeciwko Ukrainie. W zamian Korea Północna otrzymała od 450 milionów do 1,2 miliarda dolarów oraz dostęp do zaawansowanych technologii wojskowych.

Zaangażowanie Korei Północnej w konflikt na Ukrainie nie pozostaje bez strat. Południowokoreański wywiad informuje, że w walkach na froncie w obwodzie kurskim zginęło już około 2 tysięcy północnokoreańskich żołnierzy. Mimo to reżim Kim Dzong Una wydaje się zdeterminowany, by kontynuować współpracę z Rosją, widząc w niej szansę na wzmocnienie własnych sił zbrojnych i realizację strategicznych celów.

Nowe wyzwania dla bezpieczeństwa regionu

Rozwój północnokoreańskiej floty podwodnej, zwłaszcza jednostek z napędem atomowym i zdolnych do przenoszenia broni jądrowej, budzi poważne obawy wśród państw regionu Azji Wschodniej oraz Stanów Zjednoczonych. Eksperci ostrzegają, że taka współpraca może doprowadzić do nowego wyścigu zbrojeń oraz zwiększyć napięcia na Półwyspie Koreańskim.