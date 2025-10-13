Początek października nie rozpieszczał miłośników słońca i ciepła. Mgły, deszcz i niska temperatura zdominowały krajobraz niemal całego kraju, skutecznie odbierając nadzieję na złotą polską jesień. Jednak najnowsze prognozy meteorologiczne dają powody do optymizmu – już w przyszłym tygodniu możliwy jest wyraźny wzrost temperatury i powrót słonecznej aury.

Nadchodzi złota polska jesień (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Aktualna sytuacja baryczna nad Europą sprzyja napływowi chłodnego powietrza. Polska znajduje się pomiędzy wyżem znad Wysp Brytyjskich a niżem zlokalizowanym nad zachodnią Rosją. Taka konfiguracja sprawia, że z północy dociera do nas powietrze pochodzenia arktycznego, co przekłada się na niskie wartości na termometrach.

W ostatnich dniach temperatura wahała się od 5-7 stopni Celsjusza na południu kraju do 13-14 stopni na północnym wschodzie. Dominowały pochmurne niebo, częste opady i poranne mgły, które utrudniały codzienne funkcjonowanie.

Będzie cieplej

Nadzieja na poprawę pogody pojawia się jednak już na początku przyszłego tygodnia. Synoptycy przewidują, że we wtorek i środę do Polski napłynie cieplejsze powietrze, które podniesie temperaturę nawet do 17 stopni Celsjusza, a w niektórych regionach może być ona jeszcze wyższa.

Najbardziej odczuwalna poprawa warunków atmosferycznych prognozowana jest dla południowej i południowo-wschodniej części kraju. To właśnie tam mieszkańcy mogą liczyć na kilka dni prawdziwej złotej jesieni - z przyjemnym ciepłem, słońcem i kolorowymi liśćmi na drzewach.

Zanim jednak nadejdzie cieplejszy front, czeka nas jeszcze chłodniejszy epizod. Nadchodzący weekend zapowiada się zimno, zwłaszcza w rejonach górskich i na północno-wschodnich krańcach Polski. W okolicach Zakopanego termometry mogą wskazywać zaledwie 4-6 stopni Celsjusza, a na Suwalszczyźnie około 9 stopni. W pozostałych regionach kraju temperatury utrzymają się w przedziale od 11 do 13 stopni.

Prognoza pogody na najbliższe dni / IMGW / Materiały prasowe

Listopad również kapryśny

Meteorolodzy zwracają uwagę, że obecny okres przejściowy to czas dynamicznych zmian w atmosferze. Analizy modeli pogodowych ECMWF i CFS wskazują, że listopad przyniesie dalsze wahania temperatur oraz zmienne warunki pogodowe.

Choć początek miesiąca może być stosunkowo łagodny, nie można wykluczyć nawrotu chłodnych mas powietrza z północy, co zwiększa ryzyko wystąpienia przymrozków, a nawet pierwszych opadów śniegu.

