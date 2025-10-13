Rząd Holandii przejął kontrolę nad firmą Nexperia, chińskim producentem półprzewodników z siedzibą w holenderskim Nijmegen. Decyzja została podjęta w związku z obawami o bezpieczeństwo technologiczne kraju i całej Europy.

Zawieszono również prezesa firmy.

Chińska firma skrytykowała decyzję, wskazując, że była motywowana geopolitycznie.

Jak poinformowało holenderskie ministerstwo gospodarki, resort odnotował "wyraźne sygnały poważnych niedociągnięć i działań w zakresie zarządzania" w spółce, co uznano za zagrożenie dla zdolności technologicznych i bezpieczeństwa gospodarczego regionu.

Władze skorzystały z ustawy o dostępności towarów z 1952 roku, która pozwala państwu interweniować w działalność prywatnych firm w sytuacjach kryzysowych. W efekcie Haga uzyskała prawo do blokowania lub cofania decyzji zarządu Nexperii. Zawieszono także prezesa firmy, Zhanga Xuezhenga, a kontrolę nad akcjami przejął zewnętrzny powiernik.

Decyzja Holendrów nie spodobała się Chińczykom

Nexperia powstała po wydzieleniu z holenderskiego NXP Semiconductors, a od 2019 roku jej większościowym właścicielem jest chiński koncern Wingtech. Chińska firma skrytykowała decyzję rządu Holandii, określając ją jako "akt nadmiernej ingerencji motywowany geopolitycznie" i zapowiedziała odwołanie do sądu. Warto dodać, że Wingtech już wcześniej znalazł się na amerykańskiej liście podmiotów objętych ograniczeniami eksportowymi, co utrudnia mu dostęp do zaawansowanych technologii półprzewodnikowych.

Do sprawy odniosła się także Komisja Europejska. Rzecznik KE Olof Gill podkreślił, że ochrona bezpieczeństwa technologicznego jest priorytetem unijnej strategii bezpieczeństwa gospodarczego i zapowiedział dalszy kontakt z holenderskimi władzami.

Interwencja rządu Holandii wpisuje się w szerszy kontekst narastającej rywalizacji technologicznej między Chinami a Zachodem. W ubiegłym tygodniu Pekin ogłosił nowe kontrole eksportu technologii i produktów związanych z metalami ziem rzadkich, co może uderzyć w kluczowe sektory gospodarki, w tym przemysł motoryzacyjny i obronny.