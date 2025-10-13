Unia Europejska rozpoczęła finansowanie specjalnego trybunału do sądzenia przywódcy Rosji Władimira Putina. Poinformowała o tym w poniedziałek szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Przed trybunałem mieliby stanąć także inni wysocy rangą rosyjscy urzędnicy odpowiedzialni za zbrodnię agresji przeciwko Ukrainie.

Kallas apeluje ws. trybunału do sądzenia Władimira Putina / SERGEI SUPINSKY/GRIGORY SYSOYEV/AFP / East News

Szefowa dyplomacji UE przekazała, że Wspólnota rozpoczęła finansowanie specjalnego trybunału do sądzenia przywódcy Rosji Władimira Putina i innych Rosjan odpowiedzialnych za agresję na Ukrainę.

Kaja Kallas wezwała inne państwa do podjęcia podobnych działań.

"Bez odpowiedzialności nie będzie sprawiedliwego i trwałego pokoju" - podkreśliła.

Bądź na bieżąco! Wejdź na stronę główną RMF24.pl

Kallas wezwała inne państwa do podjęcia podobnych działań. Utworzyliśmy ten specjalny trybunał do spraw zbrodni agresji, a teraz zapewniamy również jego finansowanie - powiedziała w poniedziałek w Kijowie, cytowana przez agencję Reutera.

Estonka wystąpiła na konferencji prasowej w Kijowie wraz z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Wzywamy także inne państwa członkowskie, kraje i uczestników, by wsparły go finansowo, tak aby jego (trybunału) praca mogła rozpocząć się na pełną skalę, ponieważ bez odpowiedzialności nie będzie sprawiedliwego i trwałego pokoju - podkreśliła.

Nakaz aresztowania Putina w związku ze zbrodniami popełnianymi na Ukrainie w 2023 r. wydał Międzynarodowy Trybunał Karny. Putina oskarżono o zbrodnię wojenną polegającą na deportacji setek dzieci z terenów Ukrainy zajętych przez rosyjskie wojska. Rosja, nie będąca sygnatariuszem traktatu założycielskiego MTK, uważa, że nakaz nie ma mocy prawnej.

Tomahawki z USA? Kallas: Kijów powinien zdecydować

Pytana o amerykańskie pociski Tomahawk, które - jak niedawno powiedział prezydent Donald Trump - USA mogłyby wysłać Ukrainie, jeśli wojna nie zostanie zakończona, Kallas stwierdziła, że to Kijów powinien zdecydować, czy są mu one potrzebne do obrony.

To nie do nas należy decyzja, lecz do Ukrainy - to ona powinna określić, czego naprawdę potrzebuje - zaznaczyła Kallas.