Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała w poniedziałek białoruskiego agenta - poinformował Donald Tusk, dodając, że jest to efekt współpracy ze służbami m.in. z Rumunii i Czech. Premier przekazał też informację w sprawie białoruskiego dyplomaty.

/ RMF FM

"ABW zatrzymała wczoraj białoruskiego agenta. Zatrzymanie jest efektem współpracy ze służbami m.in. Rumunii i Czech. Wydalony z Polski zostanie również dyplomata białoruski wspierający agresywne działania białoruskich służb wobec naszego państwa" - przekazał we wtorkowe popołudnie we wpisie na platformie X premier Donald Tusk.

Czesi wydalili dyplomatę-szpiega

Informacja o zatrzymaniu przez ABW białoruskiego agenta pojawiła się dzień po tym, jak czeski resort spraw zagranicznych poinformował o wydaleniu z kraju agenta KGB, który działał pod przykrywką dyplomatyczną. Mężczyzna otrzymał 72 godziny na opuszczenie Czech.

Czeska Służba Bezpieczeństwa Informacji (kontrwywiad) ujawniła, że operacja, dzięki której ujawniono agenta KGB, była wynikiem współpracy ze służbami z Węgier i Rumunii. Wspólne działania doprowadziły do rozbicia siatki wywiadowczej, którą białoruska KGB budowała w kilku krajach europejskich. Wśród zidentyfikowanych agentów znalazł się m.in. były zastępca szefa mołdawskich służb wywiadowczych, który przekazywał tajne informacje stronie białoruskiej.

Szef czeskiego kontrwywiadu, gen. Michal Koudelka, podkreślił wagę międzynarodowej współpracy w walce z zagrożeniami wywiadowczymi. Zwrócił uwagę, że białoruscy agenci mogli swobodnie poruszać się po Europie dzięki statusowi dyplomatycznemu.