Władze Iranu rozpoczęły operację zasiewania chmur nad Jeziorem Urmia - największym zbiornikiem wodnym w kraju. To odpowiedź na jedną z najpoważniejszych susz, jaka dotknęła Iran w ostatnich dekadach. Według lokalnych mediów w tym roku hydrologicznym po raz pierwszy przeprowadzono loty mające na celu wywołanie opadów w regionie jeziora. Na początku miesiąca prezydent Masud Pezeszkian ostrzegł, że jeżeli sytuacja nie ulegnie poprawie, konieczna może być ewakuacja Teheranu.

Iran rozpoczął zasiewanie chmur nad Jeziorem Urmia, by przeciwdziałać suszy.

Tegoroczne opady są o 89 proc. niższe od średniej długoterminowej.

Poziom wody w zbiornikach osiągnął historyczne minima.

Prezydent ostrzegł, że bez deszczu Teheran może wymagać ewakuacji.

Zasiewanie chmur to metoda modyfikacji pogody polegająca na rozpraszaniu w atmosferze substancji, które mają stymulować powstawanie opadów. Iran już w zeszłym roku ogłosił opracowanie własnej technologii w tym zakresie. Teraz władze zdecydowały się wykorzystać ją na szeroką skalę, by ratować Jezioro Urmia, które w wyniku długotrwałej suszy uległo znacznemu zmniejszeniu.

Najsuchsza jesień od pół wieku

Według irańskiej agencji prasowej IRNA kraj przeżywa obecnie "najsuchszą jesień od 50 lat". Krajowa służba meteorologiczna alarmuje, że opady są niemal dziesięciokrotnie niższe niż zwykle. Sytuacja jest szczególnie trudna w północno-zachodniej części Iranu, gdzie znajduje się Jezioro Urmia.

Na początku listopada prezydent Masud Pezeszkian ostrzegł, że jeśli przed zimą nie spadnie deszcz, konieczna może być ewakuacja Teheranu. Rząd wyjaśnił później, że była to próba zwrócenia uwagi społeczeństwa na powagę sytuacji, a nie zapowiedź konkretnych działań.

Historycznie niskie poziomy wody

Poziom wody w zbiornikach zaopatrujących wiele prowincji Iranu osiągnął historycznie niskie wartości. Władze apelują o oszczędzanie wody i wdrażają kolejne środki zaradcze, jednak eksperci podkreślają, że bez znaczących opadów sytuacja może się jeszcze pogorszyć.