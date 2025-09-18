Trzech policjantów zginęło, a dwóch kolejnych jest w stanie krytycznym w wyniku strzelaniny, do której doszło na jednej z farm w hrabstwie York w amerykańskim stanie Pensylwania. Sprawca został zastrzelony przez służby.

  • W strzelaninie podczas policyjnej interwencji w hrabstwie York w Pensylwanii zginęło trzech policjantów, a dwóch w stanie krytycznym trafiło do szpitala.
  • Funkcjonariusze zostali ostrzelani podczas próby zatrzymania podejrzanego w sprawie rodzinnej; sprawca został zastrzelony przez służby.
  • Trwa śledztwo, a władze stanowe ogłosiły żałobę i wsparcie dla rodzin poległych funkcjonariuszy.

Do dramatycznych wydarzeń doszło w środę po południu na jednej z farm w miejscowości Codorus Township, gdzie policjanci - jak podają amerykańskie media, np. stacja NBC News - realizowali nakaz aresztowania w związku ze sprawą o charakterze rodzinnym.

Jak przekazał komendant stanowej policji, Christopher Paris, mundurowi zostali ostrzelani podczas próby zatrzymania podejrzanego. Trzech z nich zginęło na miejscu, a dwóch kolejnych w stanie krytycznym, ale stabilnym, trafiło do szpitala.

Świadkowie relacjonowali, że na miejscu padło nawet 30 strzałów. To był ciągły ogień, padło mnóstwo strzałów, więcej niż zdołałem policzyć - mówił jeden z mieszkańców w rozmowie z lokalnymi mediami. Farma została odgrodzona, a na miejsce zbrodni wysłano ponad 30 radiowozów i inne służby ratunkowe.

Sprawca nie żyje

Jak podaje NBC News, sprawca strzelaniny został zastrzelony przez policję. Jego tożsamość nie została ujawniona. Komisarz Christopher Paris podkreślił, że nie ma już zagrożenia dla lokalnej społeczności.

W śledztwo zaangażowały się także federalne służby, w tym FBI oraz Biuro ds. Alkoholu, Tytoniu, Broni Palnej i Materiałów Wybuchowych (ATF). Prokurator generalna USA Pam Bondi podkreśliła, że "przemoc wobec funkcjonariuszy nigdy nie jest akceptowalna". Nie spoczniemy, dopóki nie przeprowadzimy dokładnego, sprawiedliwego i kompetentnego śledztwa - dodał szef stanowej policji.

Żałoba w Pensylwanii

"Opłakujemy stratę trzech cennych dusz, które służyły hrabstwu, tej wspólnocie i temu państwu" - przekazał gubernator stanu Pensylwania Josh Shapiro, który - jak podała agencja Associated Press - udał się do hrabstwa York, gdzie doszło do strzelaniny. Polityk ogłosił żałobę i polecił opuszczenie flag do połowy masztu.