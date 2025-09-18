David Joseph Pittman, skazany za brutalne potrójne morderstwo z 1990 roku, został w środę stracony na Florydzie. Mimo prób obrony, które wskazywały na jego niepełnosprawność intelektualną, sąd uznał, że zabójca działał z premedytacją.

David Joseph Pittman, skazany za brutalne potrójne morderstwo z 1990 roku, został w środę stracony na Florydzie (zdjęcie ilustracyjne) / MICHAEL REYNOLDS / PAP/EPA

Na Florydzie wykonano karę śmierci na 63-letnim Davidzie Josephie Pittmanie, skazanym za potrójne morderstwo z 1990 roku.

Obrona argumentowała, że mężczyzna jest niepełnosprawny intelektualnie, jednak sąd uznał, że działał z premedytacją i odrzucił wnioski o wstrzymanie wyroku.

To już dwunasta egzekucja w tym stanie w 2025 roku.

David Joseph Pittman został uśmiercony zastrzykiem z trucizną. Jak podaje dziennik "USA Today", powodem jego zbrodni miał być gniew wywołany pozwem rozwodowym żony. Prokuratorzy wskazali na to, że najpierw zaatakował 20-letnią siostrę żony, Bonnie, zadając jej siedem ciosów nożem i podcinając gardło, a następnie śmiertelnie dźgnął jej 50-letnią matkę i 60-letniego ojca, po czym podpalił dom.

Szeryf hrabstwa Polk, Grady Judd, który przybył na miejsce zbrodni w 1990 roku, powiedział: Jeśli kiedykolwiek ktoś zasłużył na karę śmierci, to jest to David Pittman.

"Metodycznie zaplanował morderstwa"

Zdjęcie Davida Josepha Pittmana; opublikowano je 17 września 2025 r. / AFP PHOTO/FLORIDA DEPARTMENT OF CORRECTIONS/HANDOUT / East News

Podczas procesu 63-letni sprawca zeznawał, że w czasie morderstw spał u ojca, jednak ten zaprzeczył jego wersji wydarzeń. W ostatnich latach jego obrońcy apelacyjni argumentowali, że mężczyzna jest zbyt upośledzony umysłowo, by można było wykonać na nim wyrok zgodnie z konstytucją USA.

Biuro Prokuratora Generalnego Florydy odrzuciło te twierdzenia, wskazując, że Pittman "metodycznie zaplanował morderstwa - przeciął linie telefoniczne, zanim wszedł do domu w środku nocy, zabił wszystkie trzy ofiary i podpalił rezydencję". Jak dodano, każde twierdzenie o jego upośledzeniu umysłowym "zderzyłoby się z silnymi dowodami na jego zdolności adaptacyjne".

Najwięcej egzekucji od dekady

Egzekucja Davida Josepha Pittmana była 31. w Stanach Zjednoczonych w tym roku - najwięcej od dekady, głównie dzięki egzekucjom przeprowadzanym na Florydzie, gdzie w tym roku stracono już 12 więźniów.