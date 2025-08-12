Trzy osoby zginęły, a jedna została ranna w wyniku strzelaniny, do której doszło przed sklepem w Austin w USA. Policjanci zatrzymali sprawcę ataku. Funkcjonariusze użyli paralizatora.

Trzy osoby zginęły w strzelaninie w Austin w USA / Shutterstock

W poniedziałek po południu w Austin, w Teksasie, doszło do strzelaniny przed domem towarowym sieci Target, w wyniku której zginęły trzy osoby, a czwarta została ranna.

Napastnik zabił dwie osoby na miejscu, a trzecia zmarła w szpitalu.

Według policji, na którą powołuje się "New York Times", sprawca, 32-letni mężczyzna, porwał po strzelaninie samochód, rozbił go, a następnie ukradł kolejny.