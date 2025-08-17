Funkcjonariusze znaleźli co najmniej 36 łusek, a także broń palną na pobliskiej ulicy.

Ranni trafili do szpitali. Doznali obrażeń nie zagrażających życiu. Poszkodowani to osoby w wieku od 27 do 61 lat.

W 2025 r. w Nowym Jorku odnotowano dotychczas rekordowo małą liczbę aktów przemocy z użyciem broni palnej - zwróciła uwagę komisarz Tisch.

Od siedmiu miesięcy mamy najmniejszą liczbę strzelanin i ich ofiar w historii Nowego Jorku. Coś takiego (jak dziś) jest, oczywiście, dzięki Bogu, anomalią. To (jednak) straszne, co wydarzyło się rano. Zamierzamy zbadać sprawę i dotrzeć do jej sedna - zapewniła Tisch.