Amerykański aktor Zachary Horwitz, znany bardziej jako "Zach Avery", został skazany na 20 lat więzienia i konieczność zapłaty ponad 230 mln dolarów odszkodowania - podaje CNN. Horwitz przyznał się do stworzenia piramidy finansowej, na której miał zarobić gigantyczne pieniądze.

Zdj. ilustracyjne / Zhang Chunlei / PAP/EPA

Jak poinformował amerykański Departament Sprawiedliwości, Horwitz "wyłudził co najmniej 650 milionów dolarów dzięki fałszywym twierdzeniom, że pieniądze inwestorów zostaną wykorzystane do nabycia praw licencyjnych do filmów, które HBO i Netflix rzekomo zgodziły się rozpowszechniać za granicą".

Horwitz został aresztowany w kwietniu ubiegłego roku. 35-latek przyznał się do oszustwa związanego z obrotem papierami wartościowymi oraz do działania przy pomocy tzw. schematu Ponziego, czyli budowania piramidy finansowej.

Aktor rozpoczął oszustwa na wielką skalę w 2014 roku. Wszelkie przedstawiane przez niego umowy i dokumenty były sfałszowane. Obiecywał inwestorom ogromne zyski i sam korzystał z pozyskanych pieniędzy. Miał oszukiwać nawet swoich przyjaciół.

Jak podaje CNN, Horwitz przelał część pieniędzy na swoje konta. Za blisko 6 mln dol. w gotówce kupił mieszkanie, latał czarterowanymi odrzutowcami, podróżował do Los Angeles, gdzie organizował huczne imprezy.

Horwitz to aktor znany przede wszystkim z niskobudżetowych filmów, jak "Intruzi", czy "Biały Kruk". Zagrał epizod w filmie "Furia" z Bradem Pittem w roli głównej.