Artemis II, pierwsza od 1972 r. załogowa misja w okolice Księżyca, zakończona po 10 dniach. Statek Orion z czwórką astronautów wykonał bezpieczne wodowanie na Pacyfiku u wybrzeży Kalifornii.
- Statek Orion z misji Artemis II wodował bezpiecznie na Pacyfiku, u wybrzeży Kalifornii, 11 kwietnia 2026 o godzinie 2:07 czasu polskiego.
- Na pokładzie było czterech astronautów: dowódca Reid Wiseman, Victor Glover (pilot), Christina Koch (specjalistka misji) i Jeremy Hansen (CSA, Kanada).
- Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl.
Orion wylądował na powierzchni oceanu nieopodal San Diego w Kalifornii.
Statek ochrzczony imieniem Integrity ("Uczciwość") wodował o 2.07 czasu polskiego, po locie trwającym 9 dni, 1 godzinę, 31 minut i 35 sekund. Procedura wodowania przebiegła zgodnie z planem, bez żadnych komplikacji.
Od stron Juliusza Verne'a po współczesną misję na Księżyc - nowy rozdział eksploracji naszego niebiańskiego sąsiada dobiegł końca - oznajmił prowadzący transmisję NASA, oceniając, że było to "perfekcyjne" lądowanie.
Po wylądowaniu dowódca misji Reid Wiseman oznajmił, że wszyscy członkowie załogi: Victor Glover (pilot), Christina Koch (specjalistka misji) i astronauta CSA (Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej) Jeremy Hansen są w dobrej kondycji.
Już po wodowaniu jednak przez kilkanaście minut zespół NASA w Houston miał problemy z ustanowieniem dobrej łączności z załogą, co opóźniło opuszczenie kapsuły przez załogę. Ostatecznie astronauci zostali zabrani z kapsuły przez śmigłowce na okręt transportowy John P. Murtha.