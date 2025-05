Zbigniew Ziobro ponosi pełną odpowiedzialność za to, jak były wydatkowane środki z Funduszu Sprawiedliwości. Na pewno może się to skończyć wyrokiem skazującym - mówiła w Porannej rozmowie w RMF FM szefowa komisji śledczej ds. Pegasusa Magdalena Sroka. "To bulwersująca sprawa" - skomentowała kwestię drugiego mieszkania Karola Nawrockiego.

Sroka o odpowiedzialności Ziobry ws. Funduszu Sprawiedliwości

Czy Zbigniew Ziobro powinien pójść do więzienia - brzmiało jedno z pytań od słuchaczy RMF FM. Patrząc na zgromadzony materiał dowodowy przez komisję, ale także mając na uwadze to, że prokuratura prowadzi śledztwo w zakresie nieprawidłowości przy okazji wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości, uważam, że Zbigniew Ziobro z pewnością ponosi odpowiedzialność za to, w jaki sposób te środki były wydatkowane - odpowiedziała Magdalena Sroka.

Nie chciała jednak jasno stwierdzić, że były minister sprawiedliwości powinien trafić do więzienia. Dzisiaj bym jednoznacznie nie odpowiedziała, że tak. Natomiast na pewno może się skończyć wyrokiem skazującym, ale czy więzieniem? No to już ta odpowiedź powinna paść ze strony sądu, który będzie oceniał sprawę - powiedziała.

Zbigniew Ziobro jest człowiekiem, który był dysponentem Funduszu Sprawiedliwości i ponosi pełną odpowiedzialność za wszystko, co się tam działo - mówiła Sroka.

Zdjęcie z Donaldem Trumpem pomoże Karolowi Nawrockiemu?

Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa o zdjęcie Karola Nawrockiego z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Nie przeceniałabym tego. Na pewno jest to pewien sukces sztabu wyborczego kandydata PiS-u na prezydenta - mówiła.

Oczywiście Stany Zjednoczone to nasz ważny sojusznik, ale w tych relacjach nie ma żadnych ustaleń, żadnego przekazu - dodała.

Sroka o drugim mieszkaniu Karola Nawrockiego: To po prostu nieprzyzwoite

Magdalena Sroka była pytana o zamieszanie z drugim mieszkaniem Karola Nawrockiego. To jest bardzo bulwersująca sprawa. Oczywiście mamy tutaj bardzo dużo niewiadomych, bo oświadczenie, które wydała rzeczniczka Karola Nawrockiego, powoduje, że tych pytań jest jeszcze więcej. Natomiast ja mam złe skojarzenia, jeżeli chodzi o przejmowanie mieszkań od starszych osób. Pracując jeszcze w policji, pamiętam, rozbijaliśmy grupy przestępcze, które zajmowały się takim procederem odnajdywania osób starszych, osób z dysfunkcjami i przejmowali takie mieszkania. Oczywiście to były inne czasy, to był proceder przestępczy, bo to były zorganizowane grupy przestępcze - powiedziała.

Patrząc na tę całą sprawę, to jest po prostu nieprzyzwoite. I to na pewno dzisiaj możemy powiedzieć. Jeżeli ktoś deklaruje pomoc i opiekę nad kimkolwiek, to jest zobowiązany dotrzymać tej umowy, a nie przejąć mieszkanie i nie interesować się człowiekiem - mówiła Sroka.

"To nie byli ludzie, którzy powinni rządzić Polską"

Czy po zmianie układu sił w parlamencie nadal będzie pani częścią koalicji rządowej - zapytał inny z słuchaczy RMF FM. Magdalena Sroka była już w poprzedniej koalicji rządzącej - dodał Tomasz Terlikowski.

Ja bardziej bym zinterpretowała to, czy dalej ten układ sił będzie w kolejnym parlamencie i dalej będziemy rządzić i naprawiać państwo po PiS-ie - powiedziała Sroka.

To jest historia, której ja się nie wstydzę. To jest też moje doświadczenie po tym, jak zdecydowałam się wejść do polityki. Rzeczywiście 21 miesięcy byłam w Zjednoczonej Prawicy, nigdy w PiS-ie. Natomiast z dzisiejszej perspektywy i patrząc na to wszystko od środka, wiem, że to nie byli ludzie, którzy powinni rządzić Polską - podkreśliła.

Magdalena Sroka żałuje, że głosowała na Andrzeja Dudę

Magdalena Sroka przyznała, że w poprzednich wyborach głosowała na Andrzeja Dudę i podkreśliła, że się pomyliła. Do błędów trzeba się przyznawać. Andrzej Duda nie jest prezydentem, który zapisze się pozytywnie w historii. Chociażby za fakt łamania konstytucji i nieprzestrzegania prawa w Polsce - powiedziała.

Szefowa komisji śledczej powiedziała, że w pierwszej turze wyborów zagłosuje na Szymona Hołownię, "a w drugiej turze na kandydata strony demokratycznej".

Pytana, czy gdyby mogła odwrócić czas, pięć lat temu zagłosowałaby na Rafała Trzaskowskiego, po długim namyśle odpowiedziała "tak".

Lekarz i ratownik medyczny to już zawody wysokiego ryzyka?

Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa o lekarzy i ratowników, którzy mierzą się z coraz większą agresją. Już słyszymy, że trwają w tej chwili prace nad zmianami prawa, tak, żeby osoby pracujące w służbie zdrowia były traktowane jak funkcjonariusz publiczny, żeby ich ochrona była taka sama jak na przykład ratowników medycznych, którzy już dzisiaj są tak traktowani chociażby jak policjanci. I wtedy jakikolwiek atak na taką osobę jest ścigany z urzędu i tam są konsekwencje zdecydowanie większe. Uważam, że ten poziom agresji w społeczeństwie w ostatnich latach wzrósł zdecydowanie i potrzebne nam są rozwiązania, które dadzą medykom takie poczucie bezpieczeństwa - powiedziała Sroka.

Nigdy nie mamy wpływu na osoby, które podejmują się takiego ataku. Zawsze są to przypadki, które są zdecydowanie bulwersujące. Mieliśmy ostatnio sytuację, w której śmierć poniósł lekarz, który który w gabinecie przyjmował pacjenta, a człowiek wtargnął do gabinetu i zadał ciosy nożem. To są sytuacje, które jeszcze ileś lat temu nie miały miejsca - mówiła.

