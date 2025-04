Departament Efektywności Rządu (DOGE) pod kierownictwem Elona Muska wprowadził technologię sztucznej inteligencji (AI) do monitorowania komunikacji wewnętrznej w Agencji Ochrony Środowiska (EPA). Celem tego działania jest identyfikacja treści uznanych za krytyczne wobec prezydenta Donalda Trumpa.

Protesty przeciwko aktualnej administracji USA / JOHN MACDOUGALL/AFP / East News

W najnowszym raporcie agencji Reuters ujawniono, że DOGE poinformował menedżerów EPA o wdrożeniu sztucznej inteligencji do analizy komunikacji wewnętrznej, w tym aplikacji Microsoft Teams.

Powiedziano nam, że szukają treści antytrumpowych lub antymuskowych - zdradził jeden z pracowników agencji.

Trzeba uważać na to, co się mówi i co się pisze - dodał jeden z menadżerów.

Optymalizacja nadzoru

W oficjalnym komunikacie EPA podkreślono, że rozważa się wykorzystanie AI do optymalizacji funkcji agencji, jednak nie odniesiono się bezpośrednio do zarzutów o monitorowanie pracowników.

Jak donosi Reuters, zespół DOGE korzysta również z aplikacji Signal do komunikacji, co może naruszać federalne przepisy dotyczące przechowywania danych. Wykorzystanie AI i Signal wzmacnia obawy ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa i etyków o ograniczoną przejrzystość działań DOGE oraz potencjalne wykorzystanie zebranych informacji do celów politycznych.

Kathleen Clark, ekspertka ds. etyki rządowej, wskazuje na poważne zagrożenia związane z potencjalnym nadzorem.

Jeśli używają Signala i nie tworzą kopii zapasowej każdej wiadomości w plikach federalnych, to działają niezgodnie z prawem - ocenia. Dodaje również, że takie działania mogą być postrzegane jako nadużycie władzy rządowej mające na celu tłumienie wolności słowa.

Alarm w rządzie USA

Elon Musk, jak zdradza źródło Reutersa, wdrożył chatbota Grok, konkurencyjnego wobec ChatGPT, jako część swojej pracy nad cięciami w rządzie federalnym.

Reuters pisze, że o problemie zostali już poinformowani niektórzy członkowie rządu USA przez urzędników administracji Trumpa. Alarmują oni, że nadzór przy pomocy AI oznaczałby niepokojące wykorzystanie technologii do identyfikacji przejawów nielojalności wobec prezydenta USA.