Ofiary brutalnej zbrodni w Puźnikach wreszcie doczekały się godnego pochówku. W sobotę, w niewielkiej wsi na zachodzie Ukrainy, upamiętniono Polaków zamordowanych w 1945 roku przez ukraińskich nacjonalistów. Jak stwierdziła szefowa resortu kultury Marta Cienkowska, uroczystości stały się symbolem przywracania godności tym, którym ją odebrano w najbardziej nieludzki sposób.

Wieś Puźniki w obwodzie tarnopolskim na zachodzie Ukrainy; według różnych źródeł ukraińscy nacjonaliści w 1945 r. zabili tam od 50 do 120 Polaków / Vladyslav Musiienko / PAP

Puźniki to dawna wieś w dzisiejszym obwodzie tarnopolskim, gdzie w nocy z 12 na 13 lutego 1945 r. ukraińscy nacjonaliści wymordowali - według różnych źródeł - od 50 do 120 Polaków. Głównym sprawcą tej zbrodni był Petro Chamczuk, który stał na czele sotni UPA Szare Wilki.

13 lutego o godz. 3:00 złożony z dwóch sotni kureń (odpowiednik polskiego batalionu) tego ukraińskiego nacjonalisty zaatakował mieszkańców Puźnik; przebywało tam zaledwie kilkanaście osób zdolnych do obrony. Zbrodnia w Puźnikach była jedną z ostatnich akcji Szarych Wilków; Petro Chamczuk i jego podkomendni nigdy nie ponieśli kary.

Ekshumacje w Puźnikach trwały od 23 kwietnia do 10 maja - w tym czasie znaleziono szczątki co najmniej 42 osób. Były to pierwsze tego rodzaju prace od czasu zniesienia w listopadzie 2024 r. przez stronę ukraińską zakazu poszukiwań i ekshumacji polskich ofiar wojen i konfliktów na terytorium Ukrainy.

"To przywrócenie godności"

W sobotę zorganizowano uroczystości pogrzebowe pomordowanych przez Petro Chamczuka i jego podkomendnych. Jak powiedziała obecna na wydarzeniu minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska, dzisiejszy pochówek to "przywrócenie godności tym, którym ją odebrano w najbardziej nieludzki sposób".

Wyraziła też przekonanie, że wspólnym wysiłkiem polskich i ukraińskich ekspertów uda się odnaleźć pozostałe ofiary zbrodni, a następnie każdej z nich zapewnić należny szacunek, imię i miejsce spoczynku. Wierzę, że dzięki badaniom genetycznym uda się przywrócić ofiarom tożsamość, a ich bliscy, często przez lata pozbawieni miejsca pamięci, będą mogli zapalić znicz - podkreśliła szefowa MKiDN.